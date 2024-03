Cagliari, festa a Selargius con sei gol 

Una festa, al “Virgilio Porcu” di Selargius, per il Cagliari. L’amichevole contro la squadra locale, che partecipa al campionato di Promozione, finisce 6 a 0 per i rossoblù, con tanti assenti fra nazionali e infortunati. In rete Jankto, due volte Viola (nella foto di Valerio Spano ), poi Augello, Kingstone e Marcolini, mediano della Primavera. Oltre 1500 spettatori, pomeriggio dedicato anche ad autografi e strette di mano, qualche indicazione per Ranieri. In mattinata Giulini ha lodato i tifosi: vedere quella curva a Monza è stato clamoroso, uniti ci salveremo.

