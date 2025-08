Cagliari femminile, scudetto bis Il presidente Perra: «Orgogliosi» 

Un progetto «nato nel 2018» con la squadra maschile e allargatosi poi tre anni fa a quella femminile con risultati eccellenti. Pochi giorni fa le ragazze del Cagliari hanno vinto lo scudetto del beach soccer bissando il titolo conquistato un anno fa. «Siamo orgogliosi, abbiamo sfiorato Supercoppa e Coppa Italia ma abbiamo ottenuto il trofeo più importante» ha commentato ieri Manuel Perra, presidente del club, ospite su Radiolina della trasmissione “Caffè corretto” condotta dal giornalista Carlo Alberto Melis. Il titolo è arrivato grazie al successo per 3-2 nella finale giocata alla “Puntocuore” Beach Arena di Cirò Marina, in Calabria, contro la Lady Terracina, proprio la rivale che aveva sfilato alle rossoblù gli altri due trofei dell’anno.

La felicità

«Sono risultati importanti per un gruppo di livello con alcune straniere», ha rimarcato il massimo dirigente, «non è mai facile vincere ma la determinazione, la voglia di rappresentare questi colori e l’attaccamento alla maglia hanno fatto la differenza». Dopo un primo tempo di studio la gara è decollata nel secondo, con i gol di Privitera (per lei si tratta del quarto centro in una finale) e della spagnola Miron. Nella terza e ultima frazione la Lady Terracina ha accorciato con la spagnola Pilar, poi il Cagliari ha allungato nuovamente con Vecchione (7 gol in 8 finali) prima della rete dell’iberica Campoy che ha fissato il risultato sul 3-2.

I ragazzi

Ora tocca alla squadra maschile, che scenderà in campo oggi nei quarti di finale dei playoff. Si gioca nella stessa Beach Arena alle 18,30 contro la “Lenergy Pisa”. «Un mezzo miracolo», secondo il patron Perra, «la speranza era salvarsi. Siamo finiti nel girone delle big, ci hanno ripescato e con sorpresa siamo alle finali scudetto. Una bella soddisfazione, per noi è la prima volta. Daremo fastidio a tutti e speriamo che il sogno, non diciamo quale, si possa avverare».

