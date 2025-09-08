Cagliari, Felici in rampa di (ri)lancio  

I due gol a Buddusò sono arrivati al momento giusto, gli sono serviti per spazzare via i fantasmi di un’estate sospesa. Soprattutto il primo, con un destro a giro da cineteca e imprendibile per il portiere. Stava quasi per svuotare l’armadietto quando è saltato il suo trasferimento al Venezia, proprio l’ultimo giorno di mercato. Felici non ne ha fatto certo un dramma, anzi. È contento di essere rimasto al Cagliari, vuole giocarsi le proprie carte ancora in Serie A, nell’Isola, nonostante la concorrenza sia tanta e di livello. E gli piace credere che la mancata cessione sia quasi un segno del destino, al quale si aggrappa con tutte le sue forze. Così come cercano uno spiraglio nel quale infilarsi per ritagliarsi un proprio spazio, anche quei compagni che partono oggi in seconda fila. In primis Borrelli, autore pure lui di una doppietta nell’amichevole di venerdì in Gallura e ulteriormente sceso nelle gerarchie con l’arrivo di Belotti. E ancora Mazzitelli, Kiliçsoy, Di Pardo, lo stesso Rog e gli ultimi arrivati Zé Pedro e Rodriguez.

Contrordine

Destino rocambolesco per Felici, chiesto espressamente dall’allenatore del Venezia Stroppa. Era stato raggiunto persino l’accordo sul contratto. Sarebbe stato un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei lagunari. La trattativa col Cagliari, però, si è inceppata sul più bello. E alla fine Pisacane, se l’è tenuto stretto. Anche perché è forse l’unico che - insieme a Luvumbo - gli consente, all’occorrenza, di allargare il tridente offensivo e puntare su un 4-3-3 puro. Felici nasce come esterno, ma si è sempre saputo adattare, magari come mezza punta, o più arretrato, come mezzala.

Esame di maturità

Il contesto tattico è un dettaglio, l’atteggiamento no. E nell’amichevole col Buddusò, Felici ha dimostrato di avere lo spirito giusto per provare a mettere in difficoltà l’allenatore e contribuire in qualche modo alla causa. Questo campionato rappresenta per lui un esame di maturità dopo l’esordio, lo scorso anno, tra alti e bassi. Davide Nicola sembrava puntarci forte tra fine girone d’andata e inizio gennaio, per poi accantonarlo. Nel frattempo - paradossalmente - è aumentata la concorrenza e il centrocampo a tre - probabilmente - non lo agevola. Ha la massima fiducia di Pisacane, però. E aspetta solo una chance ufficiale per scalare la montagna.

Aspettando l’attimo

Già le ha avute e ha dimostrato tutta la sua affidabilità, invece, Mazzitelli, regista navigato e alternativa a Prati. Esperto, pratico, tosto. Spera anche lui di allargarsi col tempo e togliersi soddisfazioni più concrete. Sono in Sardegna da una settimana, ma già scalpitano poi i difensori Rodriguez e Zé Pedro. E se l’uruguaiano arriva da un calcio diverso e deve trovare la giusta confidenza con le dinamiche tattiche italiane, il portoghese ha già preso le misure e spera di esordire sabato contro il Parma. Pronti a cogliere l’attimo pure Kikiçsoy e Borrelli. Sul turco ci ha messo la faccia persino Caprile («ha tanta qualità, mi ha sorpreso»), l’ex Brescia si è già tolto la soddisfazione di partire titolare contro la Fiorentina, ancora, però, non ha assaporato l’emozione del gol. Insomma, c’è un altro Cagliari che morde il freno e sogna a occhi spalancati.

