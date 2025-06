Cagliari, fantasia al potere con Gaetano 

Non solo Caprile, Piccoli e Adopo: anche Gaetano è un giocatore del Cagliari a titolo definitivo da martedì mattina. E dei quattro, è indubbiamente quello che ha più chance di indossare ancora la maglia rossoblù. Ma anche quello sul quale si concentrano la maggior parte delle aspettative dopo l’ultima stagione a dir poco anonima, tra infortuni e scelte tecniche.

Versata la prima tranche da 2 milioni (ne restano altre due dello stesso importo, una nel 2026, l’altra nel 2027). In questo caso, il riscatto dal Napoli era obbligatorio, ma rappresenta comunque una svolta per lo stesso giocatore che si stacca così definitivamente dalla squadra in cui è cresciuto, per la quale fa il tifo sin da bambino e dove, magari, spera di rientrare un giorno dalla porta principale. Intanto, ha firmato un contratto sino al 30 giugno del 2029.

L’Isola nel destino, l’Isola nel cuore. Ha fatto il diavolo a quattro per tornarci l’estate scorsa. Ora, però, deve dare un senso a quella scelta e, soprattutto, all’investimento fatto dal Cagliari (ancora più oneroso se sommato alle altre operazioni) su spinta dell’allora direttore sportivo Bonato, che stravede per lui da quando era nelle giovanili azzurre.

Incompatibili

Con Nicola non c’è stato proprio feeling. Il suo scarso utilizzo (ma anche le prospettive che aveva l’ex allenatore del Cagliari per lui qualora fosse rimasto) è stato uno dei motivi che hanno portato il tecnico piemontese verso la rottura con la società. E la pressione ambientale che, secondo Nicola, Gaetano soffriva in avvio di torneo per le eccessive aspettative, è stato - probabilmente - soltanto un modo mediatico per giustificare le sue esclusioni e il fatto che gli preferiva il più delle volte Viola nonostante gli undici anni di differenza. Un’incompatibilità prevalentemente tattica, che si è poi incancrenita nei mesi nonostante i continui impulsi da parte della società che sul giocatore ha investito e continua a puntarci forte.

L’intervento chirurgico

Ventotto presenze, di cui solo otto dall’inizio. In tutto 998 minuti. Piuttosto scarno il bilancio di quello che doveva essere per Gaetano l’anno della svolta anche in Nazionale (dove, addirittura, è completamente uscito dai radar e chissà quando e se ci rifinirà ora che non c’è più Spalletti). A frenarlo e condizionarlo nell’ultima parte dello scorso campionato è stato anche un problema al ginocchio che non gli ha permesso di allenarsi con continuità. L’intervento chirurgico un giorno dopo esatto la salvezza matematica (ha stretto i denti ed è stato di parola) gli ha probabilmente rovinato le vacanze ma gli permetterà di presentarsi al pari dei compagni al ritiro di Ponte di Legno. Anche se i primi giorni, magari, dovrà fare un lavoro specifico di riabilitazione per poi forzare gradualmente. Sarà comunque pronto per l’esordio in campionato il 24 agosto contro la Fiorentina. E il sabato successivo, potrà presentarsi per la prima volta nella sua Napoli da avversario. Emozioni su emozioni.

Napoli nel destino

Gaetano è nato, infatti, a Cimitile, comune di 6.881 abitanti che fa parte della città metropolitana di Napoli e respira azzurro praticamente da quando era in fasce. E il destino ha voluto che il suo rilancio nel Cagliari passasse per un allenatore napoletano, Pisacane, che ha avuto modo chiaramente di conoscere nell’ultimo anno e mezzo e col quale si è confrontato nei giorni scorsi per valutare insieme quale possa essere la strada tecnico-tattica migliore per dar sfogo alle sue potenzialità. Prigioniero sinora del vestito di trequartista, che potrebbe comunque indossare spesso, ma non deve essere un vincolo. Potrebbe trovare spazio all’interno del centrocampo, o magari anche all’esterno, per poi accentrarsi ed entrare in scena negli ultimi venti metri e da lì trovare la giocata vincente per l’attaccante, o chi per lui. Come quella di Verona alla quintultima giornata, che ha permesso a Deiola di segnare il 2-0 e blindare così allo scadere la vittoria salvezza. Che giocata! Di questo e altro ha bisogno Gaetano. Di questo e altro ha bisogno il Cagliari.

