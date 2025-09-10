Cagliari, Esposito sfida anche il destino 

Inter e Parma avevano trovato l’accordo su tutto e lui avrebbe guadagnato molto di più, come ha svelato in una recente conferenza stampa il ds rossoblù Angelozzi. Mancava solo l’annuncio ufficiale, erano già state programmate persino le visite mediche. Ormai Sebastiano Esposito aveva scelto, pero. Aveva dato la sua parola al Cagliari. Era certo (oggi lo è ancora di più) che nell’Isola avrebbe trovato l’habitat ideale, oltre a una squadra competitiva, per dare una svolta alla propria carriera dopo un anno positivo (ma non troppo) all’Empoli. Il gran rifiuto ai ducali ha fatto parecchio rumore, ha ricordato, tra l’altro, quello di Gianluca Gaetano l’estate scorsa. «Sono carico, volevo solo questa squadra», le sue prime parole quando è sbarcato all’aeroporto di Elmas, l’11 agosto. Un mese e due partite dopo, è sempre più convinto della scelta fatta: «Sono felice dei compagni che ho trovato e della città, sto bene». E a pochi giorni dalla sfida con i gialloblù, ha un unico pensiero: «Vogliamo i tre punti. Anche perché giochiamo davanti alla nostra gente che si merita questa vittoria».

«Solo il Cagliari»

Ritrovare il Parma sul campo dopo quello che è successo fa indubbiamente un certo effetto, ma l’attesa non sembra scuoterlo più di tanto emotivamente. Sarebbe stato diverso, magari, al “Tardini” davanti ai tifosi gialloblù (che non l’hanno presa benissimo, manco a dirlo). «È per me una partita come le altre, una partita da vincere», taglia corto l’attaccante a margine di un’iniziata della società con i suoi nuovi tifosi nello store di Piazza L’Unione Sarda insieme al compagno Gabriele Zappa. «C’è stata una trattativa. Sono cose che capitano nel mercato. Non c’è stato solo il Parma, ci sono state anche altre squadre estere», tiene quasi a precisare. «Io ringrazio il Parma per l’interessamento, ho parlato al telefono sia con mister Cuesta sia con il direttore sportivo. Ma ho preso la scelta che credevo fosse più giusta per il mio cammino e per la mia personalità».

I tifosi e la città

E più passa il tempo, più Esposito è convinto di aver fatto la scelta giusta, non solo dal punto di vista sportivo. «L’impatto con i tifosi alla Unipol Domus è stato bellissimo. Già in Coppa Italia c’è stata un’ovazione, non me l’aspettavo. Anche all’arrivo in aeroporto, però. Non ero mai stato accolto così e per me questa è una cosa nuova», ammette. «So bene che se la gente fa questo per me, vuol dire che si aspetta tanto. C’è da lavorare di più, devo fare per forza bene». L’impatto con Cagliari, invece? «Una città bellissima. Io poi sono di Castellamare, quindi il mare e il sole fanno la differenza. E qualche giornata al mare l’ho già fatta».

La grande sfida

Per Esposito il ruolo in campo è un dettaglio. «Sono a disposizione del mister qualsiasi cosa decida per me», afferma il neo attaccante rossoblù, entusiasta a dir poco per l’arrivo di Belotti. «Bellissimo. Lo vedevo segnare da piccolo e ora gioco con lui», sottolinea col cuore in mano. «Ha vinto un Europeo ed è un giocatore importante per noi».

