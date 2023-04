Cagliari esagerato Camara infallibile 

Il campionato si ferma nuovamente per una settimana per lo svolgimento del Torneo delle Regioni (ieri l’esordio della squadra di Giuseppe Panarello contro la Liguria). Il 29 aprile si tornerà in campo con lo scontro tra Tharros e Cagliari, mentre il Caprera osserverà il turno di riposo. Il Marcalagonis, ancora a caccia dei primi punti stagionali, riceve invece la Torres, che ha una sola vittoria all’attivo.

Nell’altra sfida di giornata, il Cagliari (secondo come il Caprera) supera agevolmente il Maracalagonis per 13-0. Vanno a segno Puliga con un poker, Serra (tripletta), Casti (doppietta), Perra, Mallus, Pinna e Porceddu.

Il derby del nord termina 7-0 a favore della squadra allenata da Angelo Cossu, che già nel primo tempo indirizza a suo favore la sfida con un parziale di 3-0 firmato da El Rhaiti, Camara e Troiano. Nella ripresa ancora Camara (51’ e 85’), Sau e Do Amaral (entrambe su rigore) arrotondano il punteggio e regalano al Caprera del patron Roberto Cau un successo che celebra come si deve i trentacinque anni (compiuti una settimana fa) della più antica società di calcio femminile della Sardegna. Miriam Camara, 29enne attaccante ivoriana, raggiunge quota 11 reti in stagione. «Stiamo disputando un’annata positiva. Siamo una buona squadra, la società e le mie compagne mi hanno accolto benissimo ed è anche grazie a loro che sono capocannoniere», dice la punta neroverde, che punta a traguardi ambiziosi: «Spero di far crescere la squadra grazie anche alla mia esperienza e di conquistare la classifica marcatori. Il mio grande desiderio al momento è vincere il torneo e migliorare la mia carriera con contratti sempre più importanti in categorie superiori».

Il Caprera piega la Torres nell’anticipo della prima giornata di ritorno dell’Eccellenza femminile, il Cagliari esagera e segna 13 reti al malcapitato Maracalagonis, la Tharros riposa. Così in testa ci sono comunque le oristanesi a quota 9 punti, seguite al secondo posto dalla squadra dell’arcipelago e da quella del capoluogo a 6 e dal Maracalagonis a zero. Il club sassarese è a tre ma è fuori classifica, le vittorie colte contro di lei non fanno guadagnare punti alle avversarie.

Tripletta Camara

Torres e Su Planu

In serie B il cambio in panchina non è servito a far cambiare rotta alla prima squadra della Torres (ora guidata dal tecnico Elio Garavaglia), domenica uscita sconfitta 3-1 dallo scontro-salvezza con l’Arezzo. Le rossoblù sono terzultime con 17 punti a una lunghezza dalla soglia salvezza occupata dal Tavagnacco. Domenica per la venticinquesima giornata saranno impegnate a Ravenna. Nel girone A di serie C ventunesima sconfitta in stagione per il Su Planu, che cede alla Solbiatese per 2-0.

