Cagliari, ecco lo scenario per la scalata  

Obiettivo: continuare a scalare la classifica. Costruire una serie, restare nel treno delle “grandi”. Per il Cagliari, il 2023 è partito al meglio, battendo 2-0 il Como sabato scorso, con i rossoblù rientrati nella zona playoff, salendo all'ottavo posto in una graduatoria ancora molto corta (tolto il Frosinone capolista che ormai sta prendendo il largo). Gennaio, peraltro con il mercato ancora aperto, vede ancora due giornate: sabato alle 16.15 il Cittadella al "Tombolato", venerdì 27 alle 20.30 la Spal alla Domus. La squadra di Claudio Ranieri non avrà scontri diretti per un mese esatto, il primo andrà in scena il 18 febbraio a Bari, ed è chiamata a dare continuità per avanzare di qualche posizione e dare la caccia a chi è in testa, in modo da tornare a pieno titolo nella corsa promozione.

La scalata

Tre successi e 9 punti nelle ultime quattro giornate: solo il Genoa, che ne ha collezionati 10, ha fatto meglio da quando il Cagliari è tornato a vincere l'11 dicembre col Perugia, nel giorno della contestazione dello stadio verso Fabio Liverani. Un primo passo, quello di guadagnare qualcosa su tutto il resto del campionato, a cui andrà dato seguito contro le pericolanti Cittadella (quintultima ma che sabato è tornata a vincere dopo quattro sconfitte di fila, interrompendo l'imbattibilità del Pisa che durava da settembre) e Spal (a +1 sulla zona playout, ma in trasferta è reduce da due successi per 0-1 contro Reggina e Parma). Sfide tutt'altro che scontate, visto che pure le due prossime avversarie hanno cominciato il 2023 coi tre punti. La zona promozione è ancora lontana, -8 dalla coppia Reggina e Genoa al secondo posto, ma intanto il Cagliari deve proseguire la sua risalita e cercare quantomeno di scavalcare le tre squadre a +1 (Pisa, Südtirol e Ternana) per poi lanciarsi all'inseguimento del Bari. Col calendario che può dare una mano.

Le rivali

A gennaio tre scontri diretti fra le otto di testa: sabato alle 14 Reggina (2ª) contro Ternana (7ª), il prossimo alla stessa ora Südtirol (6ª) sempre coi calabresi e alle 16.15 Genoa (3ª) contro Pisa (5ª). Quello degli amaranto di Inzaghi, sconfitti dalla Spal alla prima nel 2023, è senza dubbio il calendario più complicato fra chi precede il Cagliari. Il Frosinone sta volando (+6 sulle seconde e +14 sui rossoblù) e a gennaio affronterà Brescia (nel ritorno di Pep Clotet in panchina) e Benevento che non stanno certo passando un momento felice, con la capolista che ha gli impegni sulla carta meno difficili. Reggina raggiunta al secondo posto dal Genoa, quattro vittorie e un pari da quando Alberto Gilardino ha sostituito Alexander Blessin (subendo un solo gol), col Grifone in forte ascesa che fra tre giorni (alle 14) andrà a Benevento.