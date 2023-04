Cagliari, ecco l’Atp 175 di maggio 

Sorrisi, certezze, voglia di grande sport. Seconda presentazione ufficiale, dopo quella in Comune, per l’Atp 175 di Cagliari, il torneo Super Challenger in programma al Tennis Club Cagliari dal primo al 7 maggio. Padrone di casa lo sponsor principale, l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa: «Io non spendo, ma investo: e su questo torneo ho investito 450 mila euro all’anno per tre edizioni». Con lui, al tavolo principale, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il capitano della Nazionale di tennis Filippo Volandri e il direttore tecnico del circolo di Monte Urpinu, Martin Vassallo Arguello. Assente ma sempre presente il numero uno della Fitp, Angelo Binaghi, che ha lavorato sotto traccia nei mesi scorsi per riportare il grande tennis a Cagliari.

In campo

Il torneo di Monte Urpinu apre la stagione del grande tennis in Italia. Fra il Masters 1000 di Madrid e il grande torneo romano degli Internazionali Bnl, alcuni dei migliori tennisti del circuito cercheranno di avvicinarsi al Foro Italico giocando sui campi in terra battuta del Tennis Club Cagliari. A guidare il seeding cagliaritano sarà il croato Borna Coric, alle sue spalle il primo degli azzurri, il numero 20 Atp Lorenzo Musetti. Nel tabellone principale sono previste le partecipazioni anche dell’argentino Diego Schwartzman, la grande sorpresa degli ultimi Australian Open, ventenne di Atlanta Ben Shelton – idolo dei giovanissimi – e un altro tennista americano, Maxime Cressy, il mago del serve and volley anche sulla terra. La pattuglia italiana proporrà anche altri due giocatori di sicuro impatto: l’ottimo Lorenzo Sonego – vincitore del torneo 250 di Cagliari e che nel 2023 ha centrato i quarti a Montpellier e Dubai oltre agli ottavi nel Masters 1000 di Miami – e Marco Cecchinato, in cerca di riscatto sulla terra battuta di Cagliari dopo un avvio timido.

Lo scenario

Chessa ha celebrato la politica del suo assessorato, incentrata sui grandi eventi sportivi – quest’ano saranno oltre quaranta quelli finanziati – e che ha riconosciuto l’importanza di un avvemimento come questo «che porterà l’immagine della città nel mondo, richiamando i turisti». Il sindaco Truzzu si è detto felice del ritorno del grande tennis, Volandri ha sottolineato il grande momento del tennis nazionale e l’ottimo livello del torneo.