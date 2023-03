Cagliari, ecco la nuova porta del turismo 

Lo scalo passeggeri e merci si trasferirà nel porto canale (lavori al via entro la fine dell’anno), mentre in via Roma resteranno le navi da crociera e gli yacht. Il fronte del mare cagliaritano cambia volto con investimenti per oltre 400 milioni di euro. Ad aprile finiranno i cantieri per la realizzazione del nuovo polo per la cantieristica e nei prossimi mesi cominceranno le opere di riqualificazione dell’ex stazione marittima e dei moli Sanità e Sant’Agostino. L’autorità portuale: «Puntiamo ad avere un bilancio di un miliardo di euro».

alle pagine 16, 17