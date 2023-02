Dopo i due pareggi in trasferta contro Bari e Venezia, il Cagliari torna alla Unipol Domus, dove ha vinto le ultime cinque partite e dove proverà a battere stasera anche il Genoa, secondo in classifica. È l’ottava giornata di ritorno della Serie B, l’ultima infrasettimanale. Per l’occasione l’allenatore Ranieri ritrova Lapadula, capocannoniere rossoblù con 10 gol ed ex Grifone. Fischio d’inizio alle 20.30.

