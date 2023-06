Cagliari e Villasimius, titoli italiani in palio 

Due titoli italiani, in palio da oggi nelle acque del sud Sardegna. Il Windsurfing Club Cagliari mette in palio al Poetto il tricolore dei catamarani Hobie Cat 16 Classic e Hobie Dragoon. L’esperienza dei veterani e l’entusiasmo dei giovanissimi si mescoleranno in 12 prove.

Una cinquantina, gli Hobie Cat. Tra i padroni di casa, favoriti i campioni europei in carica Piero Gessa-Roberto Dessy e Antonello Ciabatti-Luisa Mereu. Tra gli undici Dragoon, pronti a dare battaglia Leonardo Vascellari-Noa Lisci.

A Villasimius, saranno sedici gli Este 24 a caccia del titolo italiano di classe, difeso da La Poderosa 2.0 di Roberto Ugolini. Organizza il neonato Yacht Club Villasimius con Canottieri Aniene e Lega Navale Villasimius.

Trasferta nazionale a Formia invece per gli O’pen Skiff, reduci dalla nuova tappa del campionato zonale ad Arbatax. Tra gli Under 12, vittoria per Fabio Serra (Lni Sulcis) su Pietro Dedoni e Bianca Gorgerino (entrambi Windsurfing Club Cagliari). Sfrutta il fattore campo Gianluca Pilia (CN Arbatax) che nell’Under 15 precede Angelo Manconi (Lni Sulcis) e Andrea Carboni (Veliamoci). Gara a due fra gli Under 17, dove Michele Lavorato anticipa Ludovica Pintus (entramni Lni Sulcis).

A Cala dei Sardi, La Superba (Marina Militare) si aggiudica per la nona volta il titolo di campione italiano J24. Completano il podio Botta Dritta del maddalenino Mariolino Di Fraia e Giulietta armato da NSS Yachting e timonato da Antonello Ciabatti. ( cl.m. )