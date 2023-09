Cagliari, è un’altra delusione  

Cagliari 1

Milan 3

Cagliari (3-4-3) : Radunovic; Wieteska (1' st Oristanio), Dossena, Hatzidiakos; Zappa (36' st Di Pardo), Makoumbou (39' st Deiola), Sulemana (22' st Viola), Augello; Nandez, Petagna (22' st Shomurodov), Luvumbo. In panchina Aresti, Scuffet, Goldaniga, Prati, Obert, Pavoletti, Azzi. All. Ranieri.

Milan (4-3-3) : Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez (39' st Bartesaghi); Loftus-Cheek, Adli (13' st Pobega), Rejinders (13' st Musah); Pulisic (24' st Romero), Okafor, Chukweze (24' st Leao). In panchina Nava, Mirante, Calabria, Kjaer, Giroud, Pellegrino. All. Pioli.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : nel pt 29' Luvumbo, 40' Okafor, 45' Tomori; nel st 15' Loftus-Cheek.

Note : ammoniti Wieteska, Loftus-Cheek, Zappa, Oristanio. Spettatori 16.348, incasso 477.188 euro. Angoli 5-3 per il Milan. Recupero 3' e 5'.

Era un Milan con le seconde linee, ma è bastato per dare una spallata al sogno del Cagliari. Tre gol contro uno di Luvumbo, bellissimo e illusorio, che ha fatto tremare la Unipol Domus. Poi il Milan è riemerso e ha divorato la partita, prendendosi anche il primo posto, con un organico che nonostante un ampio turn over garantisce qualità. Alla rete dell’angolano, la seconda in questo avvio di stagione, rispondono Okafor, Tomori e nel secondo tempo Loftus Cheek. Per Radunovic un’altra serata da dimenticare, con l’atroce sospetto che anche nella terza rete ci sia la sua complicità.

Il Cagliari aspetta e riparte, aggrappandosi al giovane Zito, a tratti incontenibile. Ma Pioli con pazienza incarta la gara, i suoi controllano la sfida e lavorano in attesa dell’imbucata giusta. Ranieri le azzecca più o meno tutte, in avvio: dietro ci sono Dossena, Wieteska e Hatzidiakos, ai lati presidiano Zappa e Augello, in mezzo cominciano in tre, Makoumbou, Sulemana e Nandez, con l’uruguaiano libero di sostenere le due punte Petagna e Luvumbo. Zappa (e Luvumbo) contro potenza e controllo di Hernandez, dall’altra parte Nandez e Augello contengono e ripartono, anche se Chukwueze è dannatamente dinamico. Davanti, Luvumbo semina il panico ogni volta che prende palla, un punto di riferimento vero, irrinunciabile. Al 6’ infatti, dopo la terza finta in area di rigore, viene steso con un calcio da Tomori. Lo stadio viene giù, l’arbitro non fa una piega: la questione fischietti-Luvumbo comincia a essere delicata.

Il Cagliari supera indenne il primo quarto d’ora d’assalto rossonero, Al 20’ Luvumbo in fuga mette in subbuglio la difesa rossonera ma ottiene poco. La palla ce l’ha sempre il Milan, un’orchestra che suona, suona, ma di acuti se ne vedono pochi. Reijnders e Loftus, insieme a Pulisic, hanno piedi e testa ma il Cagliari non concede un solo centimetro, c’è un’intensità che a Bergamo non si era vista. E maggiore attenzione in ogni centimetro del campo. Era il segnale che Ranieri voleva, ma il divario si vede e fra poco si sentirà.

Arrivano due fiammate: Okafor - è il 27’ - prova con un rasoterra e Radunovic non ha problemi, un minuto dopo arriva il gol del Cagliari, con Nandez che batte un fallo da destra all’altezza del limite dell’area, la palla a Luvumbo sembra persa, la riconquista Nandez che offre all’angolano un assist perfetto, Luvumbo inventa un sinistro al “sette” e via, lo stadio esplode. Sportiello non la vede nemmeno passare.

Nandez cresce, il livello sale ma sale anche il Milan, che azzanna la sfida in pochi minuti. Al 40’ Okafor si trova fra i piedi una palla appena toccata da Radunovic (il buco è in condominio con Zappa e Sulemana), su cross rasoterra di Pulisic da sinistra e il gol è facile facile. Il gelo. Intanto Wieteska si prende un giallo per un fallo tattico, poi – siamo al 45’ – un fendente rasoterra di Rejinders da destra trova Tomori davanti alla porta. E sono due. Un buon Cagliari, ma il Milan è avanti.

La ripresa

Oristanio è la novità, fuori Wieteska e quattro dietro, con tre attaccanti di ruolo. Comincia bene il Cagliari, due tentativi nella stessa azione di Sulemana e Nandez vengono “sporcati” dai rossoneri. L’impatto di Oristanio sul match è positivo, intanto Pioli rinnova il centrocampo (fuori Adili e Rejinders, dentro Musah e Pobega), e al quarto d’ora il Milan 2 segna il terzo: un millimetrico lancio di Hernandez trova Pulisic a sinistra, l’americano pesca fuori area Loftus Cheek che con un destro preciso colloca la palla alla destra di Radunovic. Distanza enorme, forse è colpa della scarsa visuale.

Via ai cambi: Petagna e Sulemana fuori, al 67’ dentro Shomurodov e Viola, dall’altra parte Leao e Romero (out Chukwu e Pulisic), Di Pardo rileva Zappa a 10’ dalla fine ma la partita è da un po’ di tempo nel freezer. Anche qui, come a Bergamo, una girata di Oristanio chiude la serata. Succede poco altro, se non i cori di scherno degli ultras rossoneri che aggiungono un po’ di sale a una gara dall’esito amaro per i rossoblù. Il Cagliari è lì, in fondo alla classifica e senza vittorie, prima della trasferta di Firenze. La dura realtà.

