Cagliari, è una svolta totale 

Il mercato tiene in sospeso i sogni e la qualità delle aspettative sino al 1° settembre, certo. Le ultime due settimane della sessione estiva saranno le più calde e tribolanti e può succedere ancora tutto e il contrario di tutto. Se anche Piccoli dovesse restare e far parte del Cagliari di Pisacane, però, ci sarebbe il tanto per sfregarsi le mani e per provare davvero a passare a uno step successivo dopo l’ennesima salvezza conquistata alla penultima curva. È stata indubbiamente un’estate sorprendente, tra rinnovi, riscatti, partenze (poche) e arrivi (mirati). E la rivoluzione non ha riguardato solo la guida tecnica, già di per sé una svolta quasi epocale che parte da lontano e arriva dritta al cuore. Oltre all’allenatore - un esordiente in Serie A dopo due buone stagioni con la Primavera - è cambiata la struttura della squadra, per quanto i più forti siano rimasti, e di conseguenza certi concetti attorno ai quali costruire e cavalcare il nuovo progetto.

IL TRIO DELLE MERAVIGLIE

Ad accendere subito il fuoco sono stati i tre riscatti di Piccoli, Adopo e Caprile, i primi due dall’Atalanta, il terzo dal Napoli. Un’operazione complessiva da 24 milioni ai quali, tra l’altro, andavano aggiunti i 2 della prima tranche per Gaetano. Uno sforzo notevole, insomma, a prescindere da un’eventuale rivendita di uno dei tre che alla vigilia del via della stagione ufficiale con la Coppa Itali non c’è stata, e chissà se ci sarà. Tre riscatti onerosi e fondamentali per gli equilibri e lo spessore della squadra considerato anche il ruolo che hanno avuto l’anno scorso, soprattutto il portiere (decisivo a dir poco) e l’attaccante (capocannoniere con dieci reti).

ATTACCO DA URLO

Così, proprio l’attacco diventa, dopo tanti anni, il punto di forza del Cagliari. Pisacane potrà sbizzarrirsi nel cercare soluzioni che possano valorizzare un po’ tutti. L’arrivo di Sebastiano Esposito ha inevitabilmente sollevato il livello, potrebbe comporre con Piccoli una delle coppie più intriganti del campionato, anche in chiave azzurra. Giovani rampanti e con l’ossessione del gol (il campano scuola Inter ne ha realizzati, a sua volta, 8 lo scorso anno con la maglia dell’Empoli). La coppia ideale in un 3-5-2 (ma anche in eventuale 4-3-1-2) se ben supportata dal resto della squadra. Sono arrivati anche Borrelli dal Brescia e Kiliçsoy dal Besiktas ad ampliare il raggio delle alternative, nella speranza che spacchino, soprattutto il 19enne turco. E c’è sempre lui, il capitano Pavoletti, giunto alla sua nona e ultima stagione con il Cagliari. E farà di tutto, c’è da scommetterci, per prendersi la scena e lasciare un altro segno indelebile in questa incredibile storia in rossoblù.

LE ASPETTATIVE

Tra i più attesi Gaetano, Prati e Luvumbo. I primi due sono stati uno dei motivi principali che hanno portato alla rottura tra il presidente Giulini e l’ex allenatore Nicola, che ha scelto, a sua volta, di ripartire dalla neo promossa Cremonese. Il fantasista napoletano - dopo un utilizzo part time e al limite della schizofrenia - torna al centro del progetto. Così come il giovane regista ravennate, finito addirittura ai margini con Nicola che non lo considerava propedeutico al suo tipo di calcio. Due ruoli chiave, tra l’altro. E le aspettative si concentrano chiaramente su Zito, che alla terza stagione nel calcio che conta può e deve dare la spallata decisiva, sia che giochi sulla fascia (il suo habitat naturale) attraverso il 4-3-3, sia che affianchi Piccoli (o chi per lui) in area. Non c’è svolta del Cagliari senza quella di Luvumbo. Sotto i riflettori pure Felici.

NEL CUORE DEL CAMPO

Il trasferimento di Makoumbou in Turchia e, a seguire, quello di Marin in Grecia, sembravano aver lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del campo. Ma gli arrivi di Folorunsho e Mazzitelli, oltre al reinserimento a tempo pieno di Prati, hanno - paradossalmente - sollevato l’asticella, almeno sulla carta. Con Adopo più avanzato (e non a caso bomber d’estate insieme a Luvumbo) e il contributo (concreto) del vice capitano Deiola, che si appresta anche lui a iniziare il nono campionato con la maglia rossoblù.

I SOLITI NOTI

La conferma di Mina (addirittura sino al 2028) dà alla squadra più consapevolezza anche dal punto di vista caratteriale. Con Luperto forma poi una coppia solida e affiatata aspettando la consacrazione di Obert e un ulteriore rinforzo, mentre Zappa continuerà a ballare tra difesa e centrocampo. Idem Zortea, altro pezzo pregiato della collezione di Pisacane dopo le sei reti dell’anno scorso e le attenzioni sul mercato. Scalpita poi Idrissi, rientrato dal prestito al Modena, e pronto ora a giocarsi le sue carte in Serie A.

TRA ADDII E SPERANZE

Avrà l’arduo compito di sostituire Augello, a cui non è stato rinnovato il contratto. Così come a Viola. Hanno lasciato l’Isola anche Palomino, Coman, Wieteska, Hatzidiakos, Kingstone, Scuffet e Sherri (il dodicesimo quest’anno sarà Radunovic). È tornato, invece, Rog, che spera di restare per tutta la stagione. Così come i giovani che hanno fatto parte del gruppo durante il percorso estivo. Tre su tutti: il difensore Pintus, il centrocampista Liteta e l’attaccante Vinciguerra. Il futuro è adesso.

