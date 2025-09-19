Cagliari, è una fantastica notte da podio 

Lecce 1

Cagliari 2

Lecce (4-3-3) : Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo (1' st Ndaba); L. Coulibaly, Ramadani (28' st Camarda), Sala (1' st Kaba); Pierotti (35' st N’Dri), Stulic, Sottil (16' st Tete Morente). In panchina Früchtl, Samooja, Siebert, Pérez, Veiga, Berisha, Helgason, Kovač, Banda. Allenatore Di Francesco.

Cagliari (4-3-2-1) : Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo (28' st Zappa), Prati (15' st Felici), Deiola (42' st Mazzitelli); S. Esposito (15' st Gaetano), Folorunsho; Belotti (28' st Kılıçsoy). In panchina Ciocci, Sarno, Idrissi, Rodríguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Reti : nel primo tempo 5' Tiago Gabriel, 33' Belotti, nella ripresa 26' Belotti (r).

Note : ammoniti Tiago Gabriel, L. Coulibaly, S. Esposito, Prati, Obert. Angoli 4-7. Recupero 2' nel primo tempo - 4' nel secondo tempo.

Quel pazzo venerdì. Non smette di stupire il Cagliari di Pisacane, terzo in classifica per una notte. Dopo aver fatto tremare Fiorentina e Napoli e battuto il Parma, sbanca Lecce con il punteggio di 2-1 nell’anticipo della quarta giornata e si piazza così alle spalle degli stessi campioni d’Italia e della Juventus, in compagnia di Cremonese e Udinese, in attesa che si giochino tutte le altre partite tra oggi, domani e lunedì. Decisiva una doppietta di Belotti (il secondo gol su rigore) dopo il vantaggio di Tiago Gabriel dopo soli cinque minuti dal via. Vittoria in rimonta, dunque, la seconda di fila, e una prova di forza impressionante con due pali (colpiti entrambi da Esposito) e tante altre occasioni. Soddisfazione doppia per Pisacane che si prende così una bella rivincita nei confronti di Di Francesco, l’allenatore che lo spinse a lasciare l’Isola nel 2021, quando ancora giocava.

Primo tempo

Rossoblù al via con Caprile in porta, Palestra, Luperto, Mina e Obert sulla linea arretrata, Adopo e Deiola ai fianchi del regista Prati, Esposito e Folorunsho dietro la punta Belotti. Pisacane sceglie così un Cagliari camaleontico, schierato attraverso il 4-3-2-1 in grado - se necessario - di passare in qualsiasi momento al 3-5-2. Non rinuncia al 4-3-3 Di Francesco che si affida inizialmente a Falcone in porta, Kouassi, Gaspar, Gabriel e Gallo in difesa, Coulibaly, Ramadani e Sala a centrocampo, Pierotti, Stulic e l’ex Sottil in attacco.

Avvio shock per la formazione isolana, in bambola in occasione del vantaggio giallorosso già al 5’: Sottil lascia sul posto Esposito, scodella per Tiago Gabriel che, solo soletto, insacca di testa. Dieci minuti dopo, il Lecce sfiora il raddoppio con Gaspar, ancora di testa (ma fuori). Sale quindi in cattedra il Cagliari che confeziona occasioni a raffica. Dall’altezza della bandierina il secondo cross di Prati per Esposito che centra in pieno il palo. Lo stesso Esposito imbecca Adopo che scarica il destro in diagonale, si salva in angolo Falcone. Ancora corner di Prati, stavolta il portiere del Lecce si allunga e ci arriva all’angolino basso sull’incornata di Deiola. Nulla può, però, al 33’ sul tocco sotto porta di Belotti: il taglio in verticale di Folorunsho, libera Palestra che mette poi il “gallo” nelle condizioni di segnare il primo gol con la maglia rossoblù. Il pari arriva dopo la parata di Caprile sulla sassata di Coulibaly e non è un caso. Il primo tempo, però, si chiude con il secondo palo del Cagliari, colpito ancora da Esposito.

Ripresa

Subito un doppio cambio nel Lecce, con gli ingressi di Kaba e Ndaba. Ma la prima occasione è del Cagliari: il lancio di Deiola per Belotti che ignora Adopo e calcia alto. Dall’altra parte, reattivo Caprile sulla linea dopo la svirgolata di Luperto. Pisacane fiuta l’affare e prova a sollevare l’asticella: fuori Esposito e Prati, dentro Gaetano e Felici. Vuole vincerla. Ed è proprio l’ex Feralpisalò a trascinare il pallone verso Belotti, che viene atterrato in area da Tiago Gabriel e poi trasforma il rigore segnando così il 116° gol in Serie A. Cagliari padrone a Lecce. Nel finale c’è spazio anche per Kiliçsoy e Zappa. Poi ancora per il regista Mazzitelli. Il Lecce è sotto um treno, prima Kilçsoy poi Felici sfiorano addirittura il tris. È comunque un trionfo rossoblu al “Via del Mare” dopo quattordici anni.

