Cagliari è una città che legge: settima in classifica 

Al primo posto c’è Milano, seguita sul podio da Pavia e Siena nella classifica stilata da Amazon.it per le città con il più alto tasso di lettura. E la Sardegna? Si piazza bene, al settimo posto con Cagliari. Roma e Firenze, salde in classifica, si scambiano l’ottavo e il nono posto.

«Leggere è un mezzo attraverso cui raggiungere luoghi sconosciuti, scoprire punti di vista diversi e immedesimarsi in storie e personaggi», spiegano da Amazon. «Lo sanno bene gli italiani, per i quali la lettura continua ad affermarsi come una delle più irresistibili passioni». I meneghini lo hanno fatto più di tutti, attestando la città di Milano al primo posto per il dodicesimo anno di fila. Le new entry dello scorso anno, Pavia e Siena, non rinunciano al podio e si mantengono in seconda e terza posizione. Anche gli abitanti della città alfea continuano ad assecondare la loro voglia di letture: seguono infatti al quarto posto i pisani. Resta immutata la rimonta di Padova che anche quest’anno si trova al quinto posto, così come Bologna che si posiziona al sesto. E l’eco della letteratura raggiunge anche il mare, arrivando fino a Cagliari, classificatasi appunto al settimo posto. Scambio di posizione per Roma e Firenze. Una new entry chiude la classifica: Trieste.

