Cagliari, è un segnale di vita  

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Di Pardo (37' st Deiola), Capradossi, Obert, Carboni (10' st Barreca); Nandez, Viola (10' st Makoumbou), Rog (29' st Mancosu); Kourfalidis; Lapadula, Luvumbo (37' st Pavoletti). In panchina Aresti, Zappa, Dossena, Altare, Lella, Pereiro, Millico. All. Liverani.

Frosinone (4-3-3) : Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (16' st Frabotta); Garritano (32' st Lulic), Mazzitelli, Boloca; Rohden (32' st Bocic), Moro (16' st Insigne), Mulattieri (42' st Borrelli). In panchina Loria, Oyono, Ciervo, Kalaj, Szyminski, Monterisi, Oliveri. All. Grosso.

Frosinone 2

Cagliari 2

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: n el pt 14' Luvumbo, 32' Rohden; nel st 23' Insigne, 52' Lapadula (rigore).

Note: ammoniti Carboni, Insigne, Nandez, Mazzitelli. Angoli 6-4 per il Cagliari. Recupero 1' e 10'.

Inviato

Frosinone. Più col cuore che con la testa. Di rabbia, di prepotenza. Il Cagliari riacciuffa il Frosinone per i capelli, al 97’, e il quarto pareggio consecutivo (2-2 il punteggio finale) ha un altro sapore rispetto ai tre precedenti, sa quasi di vittoria, anche se un punto non risolve certo i problemi in classifica, tutt’altro. È una botta di vita pazzesca, però, in casa della capolista (reduce, tra l’altro, da sei vittorie) e davanti a oltre 16mila tifosi ciociari. Può bastare, per ora. La squadra di Liverani riprova a dare un senso alla sua stagione con quella prova di forza (nella partita più insidiosa) di cui forse aveva bisogno per rilanciarsi anche mentalmente. Non è stato proprio un pomeriggio spumeggiante allo “Stirpe”. I rossoblù l’hanno, pero, interpretato con intensità, pazienza e spregiudicatezza allo stesso tempo gestendo le diverse fasi di un match fisico, tosto, equilibrato e deciso, come spesso accade in questi casi, dagli episodi. Il gol di Lapadula su rigore al fotofinish fa il paio con quello di Insigne dopo il botta e risposta tra Luvumbo e Rohden. Al 99’ il Cagliari trova addirittura la rete della vittoria con Pavoletti, annullata, però, per un fuorigioco dello stesso Lapadula al momento del cross.

Come si cambia

Cambia ancora Liverani, un po’ per forza, un po’ per scelta. Fuori Altare dopo l’erroraccio col Pisa, esordio in campionato per il greco Kourfalidis. Parte dalla panchina l’acciaccato Mancosu, c’è Pavoletti dopo un mese di stop. Al via, dunque, Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Obert, Carboni, Nandez, Viola, Rog, Kourfalidis, Lapadula e Luvumbo, attraverso il 4-3-1-2. Tre su undici (Obert, Luvumbo e Kourfalidis appunto) erano lo scorso anno della Primavera di Agostini. Squadra che domina e vince per sei gare di fila non si tocca, invece. Il Frosinone di Grosso rompe così il ghiaccio con Turati, Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali (ex Olbia e Primavera rossoblù), Garritano, Mazzitelli, Boloca, Rohden, Moro e Mulattieri. È un 4-3-3.

Primo tempo

Avvio esplosivo dei rossoblù, Luvumbo prima impegna il portiere Turati con un sinistro velenoso poi lo dribbla e insacca dopo un’accelerazione pazzesca sul lancio di Carboni. È il minuto 14, e il Cagliari sembra voler legittimare il vantaggio nonostante le conclusioni (senza pretese) di Sampirisi e Boloca, entrambe gestite da Radunovic (che già aveva sbarrato la porta a Mulattieri). Al 32’ proprio Carboni, però, si fa trovare fuori posizione sul cross di Garritano e per Rodhen è facile incornare e pareggiare. La squadra di Liverani accusa il colpo, va in sofferenza e viene graziata da Moro che spara alto a tu per tu col portiere.

Secondo tempo

Riparte meglio il Frosinone, più spavaldo. Liverani prova a dare una scossa inserendo Barreca e Makoumbou per Carboni e Viola. Doppio cambio anche tra i ciociari, con Frabotta e Insigne. E la differenza è proprio qui, perché al 23’ l’attaccante punta Barreca e fulmina Radunovic con un tiro a giro. Shock rossoblù. Tutti dentro allora per l’assalto finale. C’è anche Mancosu, infine Pavoletti e Deiola. Arrivano così i tentativi di Mancosu e Kourfalidis e, soprattutto, il fallo di Mazzitelli su Lapadula (via libera del Var) e dal dischetto l’italo-peruviano non tradisce. Il Var dà e poi toglie dopo che tutta la squadra stava già festeggiando, due minuti dopo, il gol della vittoria di Pavoletti insieme ai 404 tifosi rossoblù. Ma che domenica bestiale.

