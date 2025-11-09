Cagliari, è un punto di ripartenza 

La differenza la fanno il più delle volte gli episodi, e chissà quale sarebbe stato poi l’esito se Caprile non ci avesse messo il fianco sul tiro a botta sicura di Morata. Si sarebbe consumata, addirittura, l’impresa se il portiere del Como, a sua volta, non si fosse superato sul diagonale di Luvumbo, a tre minuti dal novantesimo. La verità è che il Cagliari è riuscito a portare la partita dove voleva e a gestirla quindi con una copertura capillare del campo e una lucidità pazzesca, persino spietata in certi frangenti. Dando così prova di carattere, oltre che di forza. E ridando credibilità al progetto e sfogo a un percorso ambizioso e razionale allo stesso tempo, con scelte mirate, più o meno intraprendenti, e un utilizzo quasi chirurgico della rosa a disposizione. Perché se Caprile, su tutti, e Mina ci hanno messo la firma, l’allenatore Pisacane ci ha messo la testa e le idee incartando una squadra decisamente superiore dal punto di vista qualitativo senza snaturale la sua. Anche per questo, il punto conquistato sabato al Sinigaglia ne vale almeno due.

Equilibrio e coerenza

Un punto di ripartenza, indubbiamente, dopo una serie di passaggi a vuoto dovuti per lo più alle assenze, alla ricerca continua di un assetto alternativo. Il ritorno in primis di Mina e in seconda battuta quello di Luperto hanno ridato quell’equilibrio (sia tattico che mentale) che ha permesso, innanzitutto, di riportare a quattro la linea difensiva, che meglio rappresenta il pedigree di questa squadra, come tiene spesso a sottolineare lo stesso allenatore. Al di là dell’impatto del singolo, che fa palesemente la differenza, come nel caso del colombiano che, oltre a sfiancare psicologicamente Morata (non proprio l’ultimo arrivato) e a tenere sempre sul pezzo il reparto, sabato a Como ha risolto in prima persona le situazioni più rognose. E con Luperto, Zappa e Obert, va detto, forma una delle retroguardie più esperte e coerenti della (cosiddetta) terza fascia.

Il ruggito di Gaetano

È stata chiaramente una partita di contenimento, nella quale un po’ tutti (ma non tutti) si sono adattati allo spirito combattivo imposto dalla strategia scelta per l’occasione e dal tipo di partita venuta poi fuori, e sembravano persino esaltarsi e ricaricarsi sotto pressione dimostrando al Como (ma soprattutto a se stessi) di poter reggere qualsiasi tipo di confronto aiutandosi l’uno con l’altro. Un Cagliari operaio, dunque. E l’esempio è arrivato dal giocatore forse più qualitativo della rosa, Gaetano, che - partendo come mezzala ma allargandosi spesso e volentieri a sinistra - ha dimostrato di potersi sobbarcare anche il lavoro sporco senza per questo sopprimere il proprio genio (l’autogol poi annullato nasce da un suo cross poi corretto da Palestra sotto porta).

Crocevia rossoblù

È stato un sabato produttivo e rassicurante, insomma, aspettando il ritorno al gol (soprattutto degli attaccanti) e la vittoria che manca ormai da sette giornate, da Lecce-Cagliari. La sosta arriva al momento giusto, consentirà all’allenatore di riordinare le idee e alla squadra di tirare il fiato (anche mentalmente) per ripartire poi a palla. Il campionato riprenderà, infatti, con lo scontro diretto col Genoa alla Domus, quasi un crocevia per i rossoblù di Pisacane che, sinora, non hanno mai steccato le partite che contano per la salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA