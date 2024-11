Cagliari, è un pareggio di cuore 

Genoa 2

Cagliari 2

Genoa (4-3-2-1) : Leali; Sabelli (23' st Messias), Bani, Matturro, Martín (44' st Balotelli); Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli (32' st J. Vásquez), Miretti (32' st Vogliacco); Pinamonti (44' st Vitinha). In panchina Sommariva, Gollini, Bohinen, Pereiro, Norton-Cuffy, Marcandalli, Ankeye, Accornero, Melegoni, Masini. All. Vieira.

Cagliari (4-2-3-1) : Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello (19' st Obert); Adopo (31' st Deiola), Marin (23' st Makoumbou); Zortea (19' st Pavoletti), Gaetano (31' st Viola), Luvumbo; Piccoli. In panchina Ciocci, Scuffet, Lapadula, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Kingstone, Felici. All. Nicola.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel primo tempo 8' Marin (r), 12' Frendrup, nella ripresa 14' Miretti, 43' Piccoli (r).

Note: ammoniti Marin, Martín, Bani, Viola. Angoli 6-8. Recupero 2' pt-6' st.

Inviato

Genova . Battaglia doveva essere e così è stato. Finisce due a due, un pareggio di cuore e di sostanza, aver superato senza crollare un passaggio come questo del Ferraris è sicuramente un passo avanti. Il Cagliari ci ha provato, è andato sopra e sotto e con due rigori – e un bel pacchetto di palle gol mai sfruttate – porta a casa un punto pesantissimo. Sherri fra i pali e Marin mezzo sono le scelte di Nicola che risolvono i due ballottaggi più importanti, Gaetano continua a partire titolare nel ruolo di fantasista e sembra una scelta definitiva. Dall’altra parte, Pereiro è in panchina così come Balotelli, la piazza non mugugna come previsto, dopo l’allontanamento di Gilardino, anzi, il sostegno è semplicemente strepitoso. Quattro gradi e pioggerella, clima inglese e non solo per l’inno del Liverpool cantato da tutto lo stadio.

Al primo affondo, il Cagliari conquista un calcio di rigore. Fallo di mano di Thorsby su corner di Marin, il Var (Marini, proprio lui) richiama Sozza che indica il dischetto, lo stesso rumeno va a battere, sicuro: 0-1, va bene così, minuto 8. Adopo (10’) chiude male con un tiro alto un’azione elaborata di alleggerimento, ma il Cagliari – male incurabile – prende il gol del pareggio poco dopo: 11’, palla vagante in area, vado io, vai tu, Frenrdup di piatto sinistro batte Sherri. Sbagliano tutti i difensori, sembra incredibile.

Al 19’ un corner di Marin da destra trova la testa di Mina, palla di poco alta. Segue un’azione spettacolare del Genoa, con Badelj che dopo un lungo possesso inventa un filtrante per Miretti, palla che danza vicino a Sherri. I rossoblù di Vieira giocano sospinti da uno stadio che fa tremare le gambe, Gaetano prova a emergere ma fatica anche perché la palla vola sul terreno viscido, mentre Luvumbo è sgusciante, lo abbattono quando parte e sembra inesauribile, finalmente. Il Cagliari dalla sua parte spinge con Augello, ma i cross non sono incisivi. Sempre su quella corsia, ma dalla parte opposta, lo stesso Augello soffre Zanoli, che spinge come un centrometrista.

Minuto 31’, occasionissima del Cagliari: Zappa, ben innescato da Marin, crossa da destra, lo stacco di Piccoli è perfetto ma il suo colpo di testa è alto di un nulla. Ancora Cagliari, Luvumbo è ubriacante sulla sinistra (33’) e conquista un corner, non sfruttato da Zortea. Risponde il Genoa (36’), contropiede di Miretti che sfugge a Zappa, palla a Zanoli, buona parata di Sherri. Fiammate.

Al 41’ episodio dubbio: cross di Zortea, forte e teso, Matturro a terra la stoppa col corpo, le mani e la faccia in piena area, Sozza fa proseguire. Si chiude con Gaetano che brucia le mani a Leali nel recupero, contropiede fulminante, occasione enorme.

La ripresa

Sono le 13.40, riflettori accesi, benvenuto inverno. Azione di rimessa del Genoa su errore del Cagliari a sinistra, è il 6’ e Miretti in area impegna Sherri a terra. Cagliari travolgente al 12’, i rossoblù arrivano in porta ma non tira nessuno, Augello è in ritardo. Pochi secondi dopo, Marin conquista palla sulla trequarti, serve un “cioccolatino” a Gaetano e Leali compie la parata della domenica. Due occasioni, zero gol.

Un istante dopo, Luperto viene travolto da Thorsby, che fugge a destra, il pallone da destra è perfetto, Miretti la mette dove Sherri non ci arriva: 2-1, la legge del calcio. Al 16’ il Cagliari riparte: Marin per Zortea, solo in area, il cross attraversa l’area. Nicola mette dentro Obert e Pavoletti, fuori Zortea e Augello. Ammonito Marin (21’) per un fallo su Pinamonti.

Il Genoa adesso vola, dopo aver scampato diversi pericoli: Vieira sceglie Messias per Sabelli (23’), mentre Makoumbou prende il posto di Marin. Pinamonti impegna a terra Sherri, in mezzo non si gioca più. Al 30’ fuori Gaetano e Adopo, dentro Viola e Deiola. Vieira schiera Vasquez e Vogliacco per Miretti e Zanoli. Luvumbo in velocità, steso da Martin (34’), ammonito. Deiola non coglie l’attimo sulla punizione di Viola.

Tanto Cagliari: al 37’ il guizzo di Pavoletti, dopo un assedio; cross di Viola e testa in tuffo di Leo, para a terra Leali. L’attacco costante porta frutti, finalmente: il fallo su Piccoli arriva sul cross profondo di Deiola, minuto 41’: rigore, Mina cede la palla a Piccoli, il gol è meritato, 43 sul cronometro. Vieira sceglie Vitinha e Balotelli, fuori Pinamonti e Martin. Rosso a Viola nel recupero per un fallo su Badelj, ma Sozza lo rivede e cambia idea: giallo. Finisce in un clima da battaglia. Ma è un bel pareggio.

