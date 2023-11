Cagliari, è un mattoncino pesante 

«Quando non si riesce a vincere, è importante non perdere». Potenza di un punto, Claudio Ranieri se lo tiene stretto come se fosse ciò che ha di più caro al mondo, e non a caso lo ha ammesso pubblicamente subito dopo il match col Monza. Un pareggio che pesa vista anche la prova di forza brianzola nella ripresa, valorizza così l’organizzazione difensiva permettendo al Cagliari di salire di livello contro una squadra di seconda fascia ma che studia e gioca per entrare quanto prima in quella principale. Dà poi continuità ai risultati (una sola sconfitta, quella con la Juventus, nelle ultime cinque partite), credito al lavoro quotidiano e più consapevolezza. Un piccolo-grande mattoncino, insomma, aspettando la terza vittoria e la prima impresa. Per sollevare l’asticella, i rossoblù hanno ora bisogno di un risultato clamoroso contro una big. I tempi sembrano maturi, ormai, e la sfida di sabato all’Olimpico con la Lazio (in crisi in campionato e impegnata stasera in Champions) sembra quasi un assist del calendario.

La classifica

Avanti adagio, comunque avanti in un torneo che il Cagliari sta scoprendo gara dopo gara dopo un impatto shock e nel quale le insidie sembrano moltiplicarsi col passare del tempo anziché diminuire. E quanto sia importante l’1-1 dell’altro ieri alla Domus lo certifica anche la classifica. Pavoletti e compagni sono sempre in zona retrocessione, al terzultimo posto insieme all’Empoli, ma respirano l’aria della libertà. Hanno guadagnato un punto sugli stessi toscani, sull’Udinese e sul Genoa allargando la contesa dove sono in ballo almeno in otto sino al Sassuolo (prossimo avversario in casa dopo la trasferta romana). E più si è, meglio è.

I protagonisti

Cresce intanto la squadra nel suo insieme, con un’identità sempre più forte nella quale tutti si stanno immedesimando riuscendo così a tirare fuori il meglio di loro. Viola non fa più notizia ormai. Così come le prestazioni di Dossena. Il paradosso: un anno fa di questi tempi Liverani non lo considerava all’altezza nemmeno della Serie B, oggi viene addirittura accostato alla Nazionale. Alla faccia del noviziato. Sia il difensore bresciano che Prati che Makoumbou - tutti debuttanti come Luvumbo - stanno prendendo di petto la Serie A dimostrando di poterci stare, eccome. Impressionante la personalità con cui il 19enne ex Spal interpreta un ruolo così cruciale e delicato come quello del regista. È sempre nel posto giusto al momento giusto e sa leggere il movimento dei compagni in anticipo. Onnipresente anche il congolese, punto di riferimento della squadra in entrambe le fasi e non a caso intoccabile per Ranieri. Non è un esordiente, ma è come se lo fosse Scuffet, lontano dal’Italia nelle ultime due stagioni. Dopo un impatto indecifrabile (con caterve di gol sul groppone per colpe non sue) stanno emergendo il valore e l’esperienza del portiere friulano che sta provando a contenere l’emorragia. Insieme a Salernitana ed Empoli, il Cagliari è, infatti, la squadra ad aver subito più reti, 25 in 13 partite. Anche da questo punto di vista, però, l’1-1 col Monza rassicura e intriga.

