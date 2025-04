Cagliari, è un grande pasticcio 

Cagliari 1

Fiorentina 2

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina (41' pt Palomino), Luperto, Augello; Prati (22' st Makoumbou), Adopo (22' st Marin); Zortea (22' st Coman), Viola (14' st Gaetano), Luvumbo; Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici. Allenatore Nicola.

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Pongračić, Pablo Marí, L. Ranieri (36' st Comuzzo); Dodô, Mandragora (36' st Folorunsho), Cataldi, Fagioli (18' st Richardson), Gosens (18' st Parisi); Guðmundsson, Beltrán (41' st Zaniolo). In panchina P. Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Adli. Allenatore Palladino.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti: nel primo tempo 7' Piccoli, 36' Gosens, nella ripresa 3' Beltrán.

Note : ammoniti Palomino, Piccoli, Parisi, Zaniolo. Angoli 4-4. Recupero 3' pt-8' st. Spettatori 15.917 per un incasso di 355.354 euro.

Se non è un disastro, ci siamo quasi. Alla faccia dei complottisti, dei risultati già scritti, la Fiorentina passa – con merito – alla Domus e crea qualche grattacapo al Cagliari, prima di una trasferta a Verona diventata improvvisamente delicata. I rossoblù spariscono nella ripresa, dopo un primo tempo dove, oltre il gol di Piccoli, almeno nei primi trenta minuti si era visto calcio, quello vero, che fa entusiasmare. Poi la luce si è fatta sempre più flebile, fino al “torello” prolungato dei viola, ancora in corsa in Europa e con la testa anche sul campionato.

Nicola sceglie Prati e Adopo in mezzo, Viola assiste Piccoli con Luvumbo e Zortea, dietro ci sono i soliti. Palladino risponde col suo 3-5-2 e la coppia Beltran-Gudmundsson davanti. Il Cagliari comincia bene, tutti dentro a testa bassa anche se il vento non aiuta. I rossoblù passano quasi subito: a sinistra Luvumbo fa una magìa, dal vertice dell’area mette un pallone di esterno destro che De Gea respinge in tuffo, Piccoli raccoglie e la butta dentro, minuto 7. La Domus esplode nuovamente al 12’, Zortea penetra da destra, la sberla centra il palo opposto. La Fiorentina reagisce con il palo di Mandragora (13’) su punizione, la deviazione di Adopo aveva messo fuori causa Caprile. I viola non si sono spaventati da quell’avvio da battaglia, salvataggio di Luperto al 20’ su cross da destra, poi Mina e Luperto chiudono l’area su Gudmundsson. Luvumbo semina il panico in area viola al 26’, alla fine riesce a mettere la palla dentro ma la difesa si salva, la Fiorentina va in contropiede e Caprile dice no a Gudmundsson, poi Dodò è murato da Luperto.

I rossoblù ci provano ancora, Viola non aggancia il cross rasoterra di Piccoli (31’). Il sinistro di Mandragora (33’) è alto, i viola ci credono e alla fine pareggiano: Gosens (35’) penetra da sinistra, Zortea dorme e il tedesco la sistema nell’angolo dove Caprile non arriva. Mina si infortuna alla coscia (39’), ecco Palomino. Luvumbo cresce, a sinistra vola e Pongracic lo fa cadere in area, rigore chiamato da Marinelli ma il Var lo cancella. Spogliatoi.

La ripresa

La Fiorentina passa subito: al 2’ il cross di Dodò da destra, Zortea non salta e Beltran di testa supera Caprile, 1-2 e stadio attonito, ci risiamo. Il Cagliari prova a reagire, si cerca di passare da destra con verticalizzazioni interessanti ma senza fortuna. Sale in cattedra Gudmundsson, dall’altra parte la fiammata di Zortea (11’) è anonima. Fuori Viola (13’) per Gaetano, Palladino leva Fagioli e Gosens per Richardson e Parisi al 18’. Ammonito Palomino (20’), poi Nicola schiera Coman, Marin e Makoumbou per Zortea, Adopo e Prati. Sussulto del Cagliari al 29’, destro dal limite di Gaetano e De Gea sventa. I rossoblù ci mettono il cuore, ma con poche idee. Folorunsho e Comuzzo (34’) per Mandragora e Ranieri, poi il giallo a Piccoli gli farà saltare Verona. L’ingresso di Zaniolo (41’) per Beltran scatena la Domus, vecchi rancori targati Atalanta. Lui risponde con un sinistro velenoso, Caprile respinge. Finisce male, ci sarà da sudare.

