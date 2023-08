Cagliari, è un (bel) film già visto 

È un po’ come avere una buona dispensa, l’ideale per quando ci sono ospiti importanti a cena ma anche nei periodi di magra. Proprio nel momento in cui - nella stanza dei bottoni - si valuta chi deve restare e chi no, a confezionare il gol della qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia sono – guarda caso – due giocatori partiti dalla panchina, Luvumbo e Di Pardo. A dare la scossa poi è Viola, regista ombra dal futuro ancora incerto ed entrato pure lui nel finale, sabato contro il Palermo. Non è, dunque, una questione di riconoscenza per quel che è stato sino a pochi mesi fa, sulla quale, tra l’altro, Ranieri è stato da subito chiaro («sarò eternamente grato a questi ragazzi, ma devo guardare avanti”»). È proprio il pedigree di una squadra che va oltre gli undici-tredici classici, fa leva sulla forza di un gruppo solidale e ha, tra le tante virtù, quella di non mollare mai. E come spesso capita da quando c’è il tecnico di Testaccio al timone, il risultato alla fine paga. Poi la Serie A è tutta un’altra storia. Forse certe sbavature sarebbero state fatali a Torino e la coinvolgente serata dell’altro ieri - paradossalmente - ha rafforzato la necessità di un altro attaccante di peso e di almeno un difensore esperto per chiudere il cerchio alzando il livello. Questo, però, resta il Cagliari. Lo stesso Cagliari che si è ripreso la sua gente e il suo sostegno incondizionato. E che - c’è da scommetterci - venderà cara la pelle contro chiunque, soprattutto nelle partite alla Domus.

Test atletico

Una vittoria all’ultimo respiro, poi, soffia sul fuoco dell’entusiasmo (l’auspicio di Ranieri alla vigilia) e dà forza e morale (come hanno sottolineato a fine gara gli autori delle due reti, Dossena e Di Pardo). Al netto del valore dell’avversario (una categoria sotto), ma anche di assenze importanti (Mancosu e Lapadula sono l’anima e la virilità di questa squadra oltre che due specialisti dal dischetto, Jankto il valore aggiunto del mercato sinora) e di una condizione atletica inevitabilmente precaria dopo gli ultimi carichi di lavoro. A tal proposito, il vero test in Coppa Italia a nove giorni dall’inizio del campionato era quello atletico e - nonostante un ritmo altalenante e qualche passaggio a vuoto - il finale in crescendo rassicura e pesa più degli errori (dei quali Ranieri ha promesso di parlare con i diretti interessati mercoledì alla ripresa degli allenamenti, nell’intimità dello spogliatoio).

Sotto i riflettori

Un passo alla volta, dunque, e quello contro il Palermo non è servito solo per alimentare l’euforia dei tifosi (il 12 agosto contro una squadra di Serie B erano 14.917 allo stadio!) e per collaudare gambe e polmoni. Si è intravisto un probabile leitmotiv rossoblù con le due fasce in continuo movimento e cross come se piovesse (almeno nelle intenzioni). Buon impatto dei nuovi. Shomurodov è quello più in ritardo con la preparazione, ma già si sapeva. Augello e Sulemana hanno già ingranato la seconda, hanno anche loro bisogno, però, di raggiungere uno stato di forma ideale per poter rendere al meglio. Già brilla, invece, la stella di Oristanio. I suoi strappi fanno il paio con la qualità delle giocate e se c’è da caricarsi del lavoro sporco non si tira certo indietro. Ha lasciato il campo stremato e sotto porta non è stato altrettanto incisivo, ma il talento già canta. E non a caso Ranieri lo ha schierato titolare al primo impegno ufficiale.

