Cagliari e tutta l’Isola ci credono: «Siamo forti, supereremo il Bari» 

Se potessero parlare, pure muggini e anguille risponderebbero «sempre». Perché nel giorno prima della finale di andata dei playoff, al mercato di San Benedetto è un continuo «Forza Cagliari». Se lo gridano da un bancone all’altro, diventa la colonna sonora di chi spera - e forse un po’ lo pretende anche - quell’immediato ritorno in A dopo una stagione sofferta ma in crescendo. Così, mentre la Domus si prepara ad accogliere l’assalto dei tifosi, al reparto ittico ci si lancia in pronostici ottimistici, così come nel settore carni. «Con una nuova doppietta Deiola-Lapadula capace di fare la differenza. Come col Palermo».

Al mercato

A poche ore dalla prima delle due finali i siti di scommesse danno i rossoblù favoriti nel match casalingo, ma chi vende carni si porta più avanti. «E certo che vinciamo, ci mancherebbe altro», anticipa Federico Iale. Dal box 187 azzarda anche un ottimistico pronostico: «A casa 1-0, al rientro pareggiamo e siamo in A». Punti a parte lo pensano tutti, mentre contano le ore per la lunga doppia sfida che deciderà le sorti della squadra di Ranieri, e decreterà la terza promossa dopo Frosinone e Genoa. «Speriamo bene, sempre forza Cagliari», interviene Federica Loi dal box 186: guarderà la partita a casa, con la famiglia riunita come nelle grandi occasioni, ma dice che con il cuore sarà lì, nello stadio troppo piccolo per accogliere chi ha cercato sino all’ultimo di conquistare un posto sugli spalti. Il cuore, quello che sembra battere più forte per chi da tempo attende la svolta. Dopo un campionato con alti e bassi che ha tenuto il Cagliari mai troppo vicino alla vetta e i tifosi col fiato sospeso.

Scaramantici e ottimisti

Alla polleria di Mario Delogu ci sono pochi dubbi: «È dura ma siamo più forti noi del Bari», dice con assoluta certezza, anticipando un 2-0, con Deiola e Luvumbo protagonisti. Per il ritorno si accontenta di un pareggio, mentre quasi si commuove parlando di mister Ranieri: «Un grande, lo ha dimostrato. Ci ha portato dove siamo oggi, altro pianeta rispetto a Liverani». L’amore rossoblù deve essere contagioso, perché in tarda mattina c’è pure una famiglia al completo a invocare la vittoria. Padre, madre, due bimbi, che lo dicono ancora una volta: «Forza Cagliari!», e il signore dietro risponde «Sempre». Funziona così, porterà bene con Lapadula uscito a Parma per una botta alla caviglia, pronto a guidare l’attacco. «Col cuore dico si, però non mi illudo»: preferisce non sbilanciarsi Salvatore Marongiu, titolare del box numero 50. Che casualmente ha indosso grembiule rosso e camicia blu, e preannuncia una seratina a petto nudo e birra. Niente stadio, stavolta no, ma ci tiene a far sapere che nell’ultima partita di Gigi era lì, nei distinti: «Perché il Cagliari si ama da vicino e non si smette neanche quando si è lontani fisicamente». Come i tanti che resteranno fuori dalla Domus, a sognare, sperare e gridare sino all’ultimo minuto.

Cuore rossoblù

«Cossu è il numero uno, come lo è Ranieri»: non ha bisogno di pensarci su Antonio Festino, che mostra la maglia col numero 7 e racconta di essere tifoso da sempre. «Grazie a nonno, e poi a papà. Donne a parte siamo una famiglia di super fan». Per scaramanzia preferisce non fare pronostici («per le partite importanti non mi espongo»), ma di una cosa è certo: «Meritavamo di andare diretti in A. Il Bari è un avversario temibile, comunque noi siamo più forti. Bisogna vincere bene, perché al San Nicola sarà dura». Nel bancone davanti c’è Maurizio Loi: «Spero segnino gli attaccanti, per andare tranquilli a Bari servono almeno due gol di vantaggio», riflette. Questa sera sarà lì, in tribuna rossa, a due passi dal sogno. «Ci spero, ci credo». Non è il solo, perché all’ombra della statua di Carlo Felice c’è chi stringe forte la sciarpa rossoblù, e chi chiama a raccolta amici e parenti. Si gioca d’anticipo, anche alla vigilia della finale di andata che sembra non arrivare mai. «Forza Cagliari!», gridano da una macchina di passaggio. Sempre.