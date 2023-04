Cagliari e Spilamberto gemellati nel nome di “Geppe” 

Si rafforza il gemellaggio che rinnova i valori in cui ha creduto il comandante “Geppe”, il partigiano cagliaritano Nino Garau, che nei giorni della lotta contro il nazifascismo, ha offerto il suo contributo per liberare Spilamberto, in provincia di Modena.

Il patto tra i due comuni, a cui ha legato il suo destino, ha avuto un ulteriore sigillo nell’incontro che si è svolto a Palazzo Bacaredda. La cerimonia ha unito, nel ricordo, Nino, morto nel luglio del 2020 all’età di 96 anni, e la moglie Luciana Magistro, scomparsa venerdì scorso. Sono intervenuti il sindaco del comune emiliano Umberto Costantini e il presidente dell’assemblea civica di Cagliari Edoardo Tocco. Con loro Dino Garau, il figlio del partigiano, la nipote Francesca Nurra, i consiglieri Andrea Dettori e Antonello Angioni, che hanno dato slancio all’iniziativa, il gruppo dei ricercatori di “Issasco”, guidato da Walter Falgio, che hanno riportato alla luce la straordinaria figura del comandante Geppe.

E, alla vigilia del 25 aprile, c’erano, accompagnati dagli insegnanti, gli studenti delle scuole di Spilamberto e del Liceo classico “Dettori” e del Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari. Ragazze e ragazzi che devono tramandare la storia e la memoria di Nino Garau. «Grazie a uomini come lui oggi abbiamo la nostra libertà e un sistema di diritti e doveri che sono la base della convivenza civile», hanno detto gli studenti arrivati da Spilamberto. «Ha rinunciato a una vita tranquilla in Sardegna per andare a combattere contro i totalitarismi in uno dei luoghi simbolo della Resistenza», hanno aggiunto i loro coetanei sardi.

