Cagliari e Sinner, è una domenica speciale 

Bivio-salvezza oggi alla Unipol Domus, fischio d’inizio alle 20.45, nella sfida tra Cagliari e Venezia. Nicola chiede ai suoi tranquillità anche se ci si gioca la stagione. In difesa dovrebbe rientrare Mina. Weekend da sogno per il tennis italiano, gioisce il presidente federale, il cagliaritano Binaghi: Jasmine Paolini ha conquistato una storica vittoria agli Internazionali d’Italia davanti al capo dello Stato Mattarella. Oggi Paolini di nuovo in campo con Errani per la finale di doppio, poi ultimo atto per il torneo maschile: Sinner sogna il trofeo, sulla sua strada c’è Alcaraz.