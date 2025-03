Cagliari e Sassari ospitanno l’arte di Fumettibrutti 

Un memoir intenso, a tratti doloroso, narrato attraverso il fumetto: Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, torna a raccontare di sé e del suo percorso con “Tutte le mie cose belle sono rifatte”, graphic novel pubblicato da Feltrinelli nella collana Comics. L’autrice sarà nell’Isola per due incontri a Cagliari e Sassari, rispettivamente venerdì e sabato.

Si parte dunque da Cagliari, ospiti del Polo bibliotecario Falzarego35 (nella omonima via) dalle 18.30. L’incontro è organizzato nell’ambito dei festival Éntula e Rainbook e vedrà Fumettibrutti dialogare con Martina Floris. Il giorno dopo, sabato, sarà la volta di Sassari, anteprima del festival Liquida, all’Ex-Ma.Ter di via Zanfarino alle 18. Accanto all’autrice ci sarà Minerva Uzzau. Gli eventi sono realizzati con il sostegno dei Comuni di Cagliari e Sassari e in collaborazione con l’Accademia Mario Sironi, le associazioni Arc, Mos Sassari, Trans* Support, il Centro di documentazione Lgbtq+ Marilena Sini, le librerie Mieleamaro di Cagliari e Koinè Ubik di Sassari, e Zarcle.

