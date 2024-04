Cagliari e Sassari: Haber e De Sio in versione noir  

Una storia in noir per Giuliana De Sio e Alessandro Haber, protagonisti accanto a Paolo Sassanelli e a Riccardo Festa e Samuele Fragiacomo de “La signora del martedì” di Massimo Carlotto, versione teatrale del romanzo, con scenografia di Francesco Ghisu e costumi di Katarina Vukcevic, per la regia di Pierpaolo Sepe, in cartellone da domani fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari (da mercoledì a venerdì alle 20.30, sabato alle 19.30 e domenica alle 19) e lunedì 15 aprile alle 21 Comunale di Sassari per la Stagione de La grande prosa del Cedac.

Una donna dall'enigmatico passato si reca puntualmente ogni martedì (tranne che nelle feste comandate o in seguito a imprevisti) in una discreta pensione a consumare un'ora d'amore con uno gigolò, mantenendo il suo rapporto con l'uomo, attore porno ormai al tramonto, sul piano squisitamente professionale di una relazione d'affari. In questa routine passionale, irrompe un giornalista di cronaca senza scrupoli che farà riemergere l’oscuro passato della donna.

Per “Oltre la Scena – incontro con gli artisti”, l’appuntamento è giovedì alle 18 nel Foyer del Massimo di Cagliari. Giuliana De Sio e Alessandro Haber racconteranno lo spettacolo.

