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27 giugno 2026 alle 00:13

Cagliari e Sardegna alla fine del ‘700 

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Tenere vive le vicende del passato per comprendere meglio quello che succede oggi. Questo il senso del volume “Cagliari e la Sardegna verso l’Europa. Politica, arte, cultura e società tra '700 e '800” a cura di Giancarlo Nonnoi. L’opera sarà presentata lunedì 29 giugno alle 17, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna.

Interverranno, oltre al curatore, storici e studiosi: Francesca Crasta, Paolo Maninchedda Giuseppina De Giudici, Maria Antonietta Marras, Stefano Basciu. Modera l’incontro il giornalista Sergio Nuvoli. Il libro raccoglie una larga parte dei contributi presentati durante tre cicli di conferenze che si sono svolte a Cagliari tra l’ottobre del 2024 e il dicembre del 2025 nell’ambito del progetto culturale “Cagliari e la Sardegna nell’Età dei Savoia: dal Regnum Sardiniae alla fusione con gli Stati di Terraferma”. È lo spunto per riflettere sulle principali dinamiche storiche, sociali, artistiche, urbanistiche e scientifiche che hanno interessato la città di Cagliari e la Sardegna nella sua globalità nel periodo compreso tra il Settecento e la prima metà dell’Ottocento.

«In questo arco temporale», sottolinea Giancarlo Nonnoi, «si compie la delicata transizione tra l’Età moderna e la contemporaneità e si consuma una stagione storica particolarmente complessa, caratterizzata da fenomeni compositi, talvolta contraddittori e da nette cesure». Una complessità che gli studiosi coinvolti nel progetto, partendo dai documenti, hanno analizzato e interpretato, cercando di restituire rilievo e vivacità a vicende e a figure storiche rimaste a lungo nell'ombra o poco note al grande pubblico.

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