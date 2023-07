Cagliari, è rebus attacco 

Aspettando il “sì” di Palomino, il Cagliari si butta alla ricerca di una punta per colmare la lacuna lasciata da Lapadula. Il bomber, operato a Villa Stuart, tra rieducazione e ripresa tornerà a disposizione non prima di novembre. Il ds Bonato studia il mercato, alla ricerca di un attaccante che non debba perder troppo tempo a conoscere il campionato italiano. Ma, come sempre, nella scelta devono convivere aspetto tecnico ed economico, perché il Cagliari non intende fare investimenti eccessivi. Ecco perché esce dalla lista il monzese Petagna e anche lo spezzino Nzola, salvo clamorosi crolli di valutazione da parte del club ligure, rischia di restare un nome inavvicinabile.

Colombo ma non solo

Sul taccuino del direttore sportivo del Cagliari resta il nome di Lorenzo Colombo, 21 anni, attaccante del Milan, rientrato alla casa madre dopo una stagione in prestito al Lecce. Il giocatore arriverebbe solo in prestito, dopo aver rinnovato il contratto con il club rossonero. Accordo fattibile, visti i buoni rapporti tra le società (come dimostrato dall’acquisto del giovane difensore Casali, classe 2005, che ha firmato fino al 2026 e che giocherà nella Primavera di Pisacane), ma il Cagliari vuole prima cercare un giocatore più esperto. Così resta vivo l’interesse per lo spagnolo Borja Mayoral, ex Roma, ora al Getafe, anche se il club spagnolo non lo lascerebbe partire in prestito e vorrebbe monetizzare. Ipotesi che blocca ogni ipotesi di trattativa, come già accaduto nelle settimane scorse. E allora guardando alla Serie A potrebbe riaprirsi la pista Lasagna, attaccante del Verona, classe ‘92, reduce da una stagione tutt’altro che indimenticabile in gialloblù (una rete in 26 partite).

Pressing Prati

Attacco, ma non solo. Perché l’infortunio di Rog ha convinto il Cagliari ad alzare il pressing con la Spal per arrivare a Prati. Operazione tutt’altro che semplice, nonostante la volontà del giocatore che sarebbe ben lieto di trasferirsi alla corte di Ranieri. Il club ferrarese ha abbassato parecchio le sue pretese (si era partiti da una richiesta di 10 milioni), ma il patron Tacopina aspetta un rilancio da parte dei club interessati al gioiellino classe 2003. Sarà poi Ranieri a decidere se inserire in organico anche un altro centrocampista d’esperienza o trattenere i giovani Lella e Kourfalidis. In uscita, invece, si continua ad aspettare una proposta convincente per Viola.

Difesa

Ogni giorno può essere quello buono per Palomino. Accordo raggiunto con Atalanta e giocatore, mancano gli ultimi dettagli legati alle commissioni per gli agenti e poi l’argentino potrà mettere esperienza e cattiveria al servizio della causa rossoblù. Restano in uscita Goldaniga e Capradossi, come anche l’esterno mancino Travaglini. E sempre in uscita, Delpupo potrebbe trasferirsi all’Olbia mentre Desogus, ancora ai box per un problema alla caviglia, sarebbe stato inserito nella lista della spesa del neo ds della Ternana, ed ex rossoblù, Capozucca.

RIPRODUZIONE RISERVATA