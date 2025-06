Cagliari, è qui la festa: tra sole e sport 

La spiaggia del Poetto strapiena di bagnanti. Più di cinquemila persone sul lungomare per la grande festa di sport e divertimento Sardegna volley. E ancora: tanti alla Cagliari cup, la sfida tra quartieri storici del capoluogo in barca a vela, tantissimi (almeno diecimila persone) al Parco della musica per la Grande Jatte, l’evento con protagonisti dame e cavalieri vestiti con gli abiti dell’Inghilterra vittoriana. Per Cagliari, complice il primo vero ponte d’estate, è stato un lunedì di festa da incorniciare.

