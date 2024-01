Cagliari, è questo il vero Wieteska? 

Nella scelta ha pesato l’esperienza internazionale, tra Legia Varsavia, Clermont Foot e, in parte, la Polonia con la quale ha collezionato quattro presenze. Mateusz Wieteska è stato scelto dal Cagliari per far fare un salto di qualità a una difesa di belle speranze ma al debutto - per lo più - in Serie A. Così non è stato. Il disagio in campo è venuto fuori quasi subito, con situazioni al limite dell’imbarazzo. Lo stesso Ranieri, che aveva caldeggiato il suo arrivo e lo ha poi difeso anche quando era indifendibile, si aspettava un impatto diverso, al di là delle difficoltà ambientali, fisiologiche. «La speranza ora è che sia Wiesteska che Hatzidiakos siano in grado di darci qualcosa in più», ha detto chiaramente il tecnico di Testaccio dopo il match col Torino commentando la cessione (improvvisa) di Goldaniga e certi errori (fatali) del centrale arrivato dall’est che tra dodici giorni spegnerà ventisette candeline.

L’approccio

Dai cinque milioni spesi in estate per il suo cartellino sono rientrati - per ora - solo i rimpianti e la sensazione di aver puntato sul cavallo sbagliato. Eppure, l’atterraggio in Italia è sembrato soft e rassicurante con l’esordio a Bologna, alla terza giornata, con tanto di assist per Luvumbo. Era arrivato da pochi giorni, aveva tre soli allenamenti in rossoblù nelle gambe, ma Ranieri non ha esitato a schierarlo nell’undici iniziale al “Dall’Ara”. Fumo negli occhi, con un’escalation, a seguire, di errori e orrori, alcuni pagati a caro prezzo dal Cagliari, sino all’imbarcata con la Roma. Da allora, il polacco non ha più messo piede in campo per due mesi e mezzo, sino alla gara di ritorno col Bologna nella quale è sembrato un altro giocatore, addirittura decisivo con un recupero provvidenziale davanti a Scuffet e col tiro che ha provocato l’autogol di Calafiori dopo uno stop sontuoso. Ancora una volta, però, l’illusione si è sbriciolata alla curva successiva. Già in difficoltà a Frosinone, in balìa del Torino venerdì scorso col tunnel di Ricci nell’azione del raddoppio granata che meglio non poteva fotografare la sua prestazione e il suo momento in generale.

Il curriculum

Viene inevitabilmente da domandarsi se sia davvero questo il vero Wieteska, se sia solo una questione di tempo, di adattamento al calcio italiano o cos’altro. Del resto, il Legia Varsavia ha una tradizione importante in Polonia e le sue 155 presenze non possono essere certo casuali. Così come le 37 lo scorso anno con il Clermont Foot, squadra di fascia media nella Ligue 1 francese. Il Cagliari poi - con Ranieri in testa - lo ha visto, rivisto e spulciato sino al midollo prima di acquistarlo. Indubbiamente, il fatto che sia arrivato a stagione già iniziata non lo ha agevolato nell’inserimento, oltre all’handicap della lingua (ancora oggi fatica con l’italiano), il dover conoscere pregi e difetti di tutti i compagni e l’approccio con una realtà tattica completamente diversa da quelle a cui era abituato. Tempo al tempo. Ma dopo l’addio di Goldaniga non c’è più tempo da perdere, figurarsi se non dovesse arrivare un altro difensore entro le 20 di domani. Serve il vero Wieteska, già lunedì all’Olimpico.

