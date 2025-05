Cagliari e Molfetta, che show Otto gol, la Virdis protagonista 

Gol e spettacolo. Al PalaConi, il Cagliari e il Molfetta hanno divertito nella venticinquesima e penultima giornata di Serie A femminile. La sfida è terminata sul 4-4, con le rossoblù che si sono godute il clima di festa per la qualificazione ai playoff scudetto arrivata già settimana scorso.

La partita

Il primo tempo si apre al 4’ con il vantaggio firmato dalla giovane Alice Virdis (classe 2008), alla prima gara con la fascia da capitano. Segue il botta e il risposta tra Caballero e la stessa Virdis. La numero 10 del Molfetta pareggia all’8’ e poi al 13’, dopo il momentaneo 2-1 rossoblù all’11’. Virdis si conferma però la protagonista assoluta con la tripletta personale per il 3-2 al 14’. Nella ripresa prosegue la giostra del gol. Passano tre minuti e Ginosa pareggia ancora per le ospiti. Esattamente un minuto dopo è Queiroz a riportare il Cagliari in vantaggio, sulla sponda di Vecchione. A metà secondo tempo, invece, è Horvat a siglare il 4-4 direttamente su calcio di rigore. Negli ultimi dieci minuti il punteggio non cambia più, con le rossoblù che salgono a quota 26 punti. Sabato ci sarà l’ultima gara di regular season sul campo del Bitonto terzo in classifica. A seguire i playoff scudetto, con il Cagliari che al primo anno nella massima serie parteciperà per la prima storica volta agli spareggi per il tricolore.

La Under 19

Sogna lo scudetto anche l’Under 19 del Cagliari, che ha disputato l’andata dei quarti di finale dei playoff sul campo del Dueville. In Veneto, le giovani rossoblù si sono imposte per 4-1 grazie alla doppietta di Tronci e le reti di Manca e Virdis. Il ritorno in Sardegna è in programma il 24 maggio. (r.c.)

