Cagliari e Luna Rossa: «Legame indissolubile, la favola continuerà» 

Di ufficiale, per il momento, non c’è niente. C’è solo quella confortante dichiarazione di Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada e numero uno di Luna Rossa che, già il giorno dopo il cappaò con Britannia, ha rilanciato l’assalto alla Coppa America: «Ripartiamo dal nostro leader Sirena e un team giovane». Ora che c’è l’ufficialità, Cagliari spera che la “sua” favola continui. E che nella base allestita nel porto di via Roma, il team di Luna Rossa torni presto da Barcellona per ricominciare a organizzare la sfida alla prossima Amerca’s Cup. Nessuno lo dice apertamente, nessuno d’altronde potrebbe farlo in assenza di una nota ufficiale. Ma sono in molti a credere che il legame tra la città e Luna Rossa, che ormai va avanti da sette anni, continuerà anche nei prossimi anni. «Cagliari non è solo una base tecnica», spiega l’avvocato Corrado Fara, presidente della terza zona della Fiv. «Cagliari è ormai la location di Luna Rossa, il posto dove le persone del team hanno scelto di vivere, dove per esempio vivono e si allenano i due nuovi timonieri. Luna Rossa è un marchio, è tecnologia. Sono convinto che continuerà la sua avventura a Cagliari perché Cagliari è ormai diventata la location di Luna Rossa». ( ma. mad. )

