Cagliari e l’architettura che diventa sabauda  

A Cagliari mercoledì prossimo, alle 17, alla Fondazione di Sardegna, via San Salvatore da Horta 2, si terrà la conferenza didattico-culturale dal titolo: “L’architettura Settecentesca a Cagliari. Chiese, palazzi ed apparati effimeri per una città che si fa Sabauda” di Marcello Schirru dell’ Università di Cagliari accompagnato dal giornalista Sergio Nuvoli. Introduce: Stefano Basciu, presidente dell’associazione di promozione sociale Università dell’ambiente, del paesaggio e del territorio Sardegna.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto culturale “Cagliari e la Sardegna nell’età dei Savoia: dal Regnum Sardiniae alla fusione con gli stati di Terraferma” e del programma del secondo ciclo incontri dedicato a “Cagliari e la Sardegna nel Settecento attraverso le fonti documentarie”. L’arrivo in Sardegna di progettisti piemontesi, per lo più di estrazione militare, estranei al tradizionale percorso formativo della bottega, e il confronto con le maestranze e le committenze locali incidono sull’estetica architettonica, come testimonia l’abbondante produzione di opere religiose e civili di Cagliari.

