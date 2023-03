Cagliari, è la vittoria più bella  

REGGINA 0

Reggina (4-3-3) : Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian (36' st Bondo), Crisetig, Majer (1' st Cicerelli, 9' st Gori); Canotto (1' st Strelec), Menez (20' st Liotti), Rivas. In panchina Contini, Loiacono, Bouah, Galabinov, Hernani, Terranova, Lombardi. Allenatore Inzaghi.

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Zappa, Dossena (32' st Barreca), Obert, Azzi (24' st Altare); Nandez (24' st Kourfalidis), Makoumbou (24' st Deiola), Lella; Mancosu; Lapadula, Prelec (14' st Millico). In panchina Aresti, Ciocci, Di Pardo, Goldaniga, Capradossi, Viola, Falco. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta.

Reti : nel pt 12' e 43' (rigore) Lapadula; nel st 18' Mancosu (rigore), 48' Zappa.

Note : ammoniti Camporese, Azzi, Radunovic, Menez, Mancosu, Gagliolo, Millico. Al 42' pt espulso il preparatore dei portieri della Reggina Guido. Angoli 6-5 per la Reggina. Recupero 5' e 3'.

Reggio Calabria. La vittoria più attesa, la vittoria della svolta. Così, in un colpo solo, il Cagliari sfata il tabù trasferta (dove non riusciva a imporsi da settembre), fa suo lo scontro diretto con la Reggina strapazzandola (e staccandola di 3 lunghezze in classifica) e prova ora a insidiare il terzo posto del Sudtirol di Bisoli (atteso nel’Isola subito dopo la sosta). Nella bolgia del “Granillo” una grande prova di forza e maturità, dunque, per la squadra allenata da Ranieri che si prende subito il match dominandolo in lungo e in largo, al di là degli episodi favorevoli (decisivi due rigori) e della pochezza dell’avversario, asfaltato senza colpo ferire. Uno 0-4 netto, strameritato, firmato da Lapadula (doppietta), Mancosu e Zappa. Guarda caso, gli stessi marcatori di due venerdì fa contro l’Ascoli. È l’undicesimo successo stagionale, il secondo lontano dall’Isola. Il settimo risultato utile consecutivo.

Primo tempo

Ranieri ripropone in blocco squadra e modulo (4-3-1-2) che hanno ribaltato l’ultima partita in casa nella ripresa sostituendo solo Goldaniga con Obert. Al via, dunque. Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Azzi in difesa, Nandez, Makoumbou e Lella a centrocampo, Mancosu sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco Lapadula-Prelec. Schierata col 4-3-3, invece, la Reggina, e inizialmente in campo con l’ex Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Majer, l’altro ex Crisetig, Rivas, Menez e Canotto. Non è il solito Cagliari con la valigia, s’intuisce dal primo giro palla. Prova subito a indirizzare la gara e trova il gol del vantaggio già al 12’: a vuoto Prelec sul cross di Azzi, il portiere respinge il tiro di Lapadula, ma sulla ribattuta è lo stesso italo-peruviano ad appoggiare in rete. L’esterno brasiliano decisivo anche nel raddoppio, al 44’: affondo, tiro e braccio galeotto di Camporese rilevato dal Var due minuti dopo che l’arbitro aveva lasciato correre. Implacabile dal dischetto Lapadula, che firma la seconda doppietta di fila e si fa perdonare per l’occasione fallita di testa sul cross di Zappa. Nel conto dei rimpianti anche la palla a fil di palo colpita, sempre di testa, da Lella sul corner battuto da Mancosu. Reggina sotto un treno.

Secondo tempo

Inzaghi ne cambia due nell’intervallo, ma la musica non cambia, nemmeno quando Prelec è costretto a cedere il testimone a Millico. E dopo la parata di Radunovic su Strelec arriva, al 18’, il secondo penalty (per un fallo di mano di Pierozzi) trasformato stavolta da Mancosu. Sullo 0-3 Ranieri rifà il pieno di energie dalla panchina: dentro Kourfalidis, Deiola e Altare, poi ancora Barreca. Botta e risposta tra Gori (al volo ma addosso a Radunovic) e Lella (tiro a giro deviato in angolo da Colombi). E al terzo (e ultimo) minuto di recupero colpisce ancora lui, Zappa: il cross di Mancosu, la sponda di testa di Lapadula e destro vincente dell’ex Pescara. Un altro poker sul piatto dei playoff. Sul più bello, il Cagliari c’è.

