Cagliari, è la vittoria del cuore 

Monza 1

Cagliari 2

Monz a (3-4-2-1) : Turati; Izzo, D'Ambrosio, Caldirola; Birindelli, Sensi (10' st Bianco), Bondo (30' st Akpa Akpro), Pedro Pereira (30' st Maldini); Ciurria, Caprari (40' st Martins); Dany Mota (10' st Djurić). In panchina Pizzignacco, Mazza, Forson, Marić, Valoti, Petagna, A. Carboni, Postiglione, Vignato. All. Bocchetti.

Cagliari (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Mina (23' st Palomino), Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou (40' st Marin); Zortea, Viola (40' st Pavoletti), Felici (30' st Augello); Piccoli (30' st Lapadula). In panchina Iliev, Sherri, Deiola, Prati, Wieteska, Azzi, Gaetano. All. Nicola.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti: nel pt 6' Caprari (r), 22' Zortea, nel st 11' Piccoli.

Note: espulso D'Ambrosio al 18' st, ammoniti Bondo, Piccoli, Mina, Bianco. Angoli 1-3. Recupero 3' pt-6' st.

Inviato

Monza . Vittoria, pesantissima e cercata. Un regalo per duemila tifosi in un pomeriggio gelato e indimenticabile. Il Cagliari era sotto il treno prima della gara di ieri, a Monza – come a Parma, anche lì dopo una crisi nera – riscopre come è bello attaccare, difendere con intelligenza e tenere fino alla fine. Zortea e Piccoli a segno, dopo un avvio funesto. Traversa di Felici (3’), poi il fallo di mano di Makoumbou (entrata scomposta) attira l’attenzione del Var, il rigore è segnato da Caprari, siamo al 6’. Però il Cagliari è vivo, aggressivo, Viola è ispirato ma lo pestano. Al 14’ un contropiede rossoblù non viene sfruttato da Piccoli, pochi istanti dopo Viola costringe Turati a una super parata. Una reazione che anticipa il pareggio: azione elaborata e pressante, Zortea la raccoglie da Felici e dal limite dell’area, sotto la curva del Cagliari, segna con un tiro a giro di sinistro una rete pesantissima, 1-1, è il 22’. Al 24’ reazione rabbiosa del Monza e anche Scuffet si iscrive al match: paratona sul sinistro da fuori di Sensi. Ancora Cagliari, Piccoli parte in contropiede e Bondo (30’) lo afferra, ammonito. Felici e Zortea sono devastanti sulle fasce, era ora. Al 36’ crolla Mina dopo un fallo di Mota, Cagliari in dieci per due minuti. Al 41’ punizione di Viola da sinistra, Adopo di testa sfiora la traversa. Giallo per Piccoli al 45’ dopo un contatto col portiere Turati.

La ripresa

Nessun cambio rossoblù, al 10’ Djuric e Bianco per Mota e Sensi. Ma la partita ha un solo padrone: all’11’ palla recuperata da Obert, che taglia in due il campo e serve una palla filtrante a Piccoli, che in corsa mette la palla sotto la traversa: 1-2, Cagliari da urlo. Viola vicino al terzo gol poco dopo, palla a lato. Ancora Scuffet, che salva la baracca al 15’: Pereira riesce a penetrare in area, il portiere con la valigia la intercetta con i piedi. Il Var chiama Di Bello e arriva il rosso per D’Ambrosio, che al termine della stessa azione affonda i tacchetti sulla coscia di Mina, è il 18’, Monza in dieci. Mina non ce la fa, ecco Palomino al 20’, poi il colombiano viene ammonito perché esce lentamente. Il Cagliari non la chiude, Lapadula e Augello per Piccoli e Felici, è il 28’. Bocchetti toglie Pereira e Bondo, dentro Maldini e Akpa. Poi Marin (39’) per Makoumbou e Pavoletti per un magnifico Viola. Il finale è di sofferenza pura, Lapadula centra il palo in contropiede e Scuffet si salva in corner su un pallone velenoso. È finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA