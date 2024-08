Un lunedì di calcio alla Unipol Domus: alle 18.30 la sfida fra il Cagliari e l’ambiziosa neopromossa Como, gara già vista nel corso del ritiro ma – come ha sottolineato Nicola ieri – «era un mondo fa». Il tecnico rossoblù potrebbe promuovere Palomino in difesa (per Zappa), confermando Piccoli e Luvumbo davanti. Nel Como l’ex Dossena in panchina. Stadio verso il sold out.