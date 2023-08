Cagliari, è la strada giusta per la Serie A 

La vittoria all’ultimo respiro, sabato a mezzanotte contro il Palermo, vale molto di più del passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. Il Cagliari preparerà la partita del ritorno in Serie A (lunedì in casa del Torino, ore 18.30) con una botta di autostima e con la straordinaria carica dei tifosi, che hanno riabbracciato la squadra alla Domus dopo la festa-promozione del 12 giugno. Ranieri lavora con gli uomini a disposizione (nella foto di Valerio Scano Alberto Dossena, in gol sabato sera), ma aspetta segnali dalla dirigenza: non si stanca di ripeterlo, servono due difensori e un attaccante.

