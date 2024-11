Cagliari e la Sardegna del ‘700 

Una serie di conferenze sul tema Cagliari e la Sardegna nel Settecento sono state organizzate dall’associazione culturale di promozione sociale “Università dell’ambiente, del paesaggio e del territorio Sardegna.

L’iniziativa prevede due cicli di conferenze che si terranno nei locali della Fondazione Sardegna (via San Salvatore da Horta 2) e alla Mem (via Mameli 164) nei periodi novembre – dicembre 2024 (1° ciclo), e febbraio – marzo 2025 (2° ciclo).

La prima, dal titolo “Dalla Spagna ai Savoia (1700-1720)”, è in programma mercoledì alle 17 alla Fondazione. Il relatore sarà Gianni Murgia.

Il progetto rappresenta una opportunità per l’approfondimento di un periodo storico cruciale per l’isola, evidenziando il ruolo centrale di Cagliari, capitale del Regno di Sardegna e protagonista degli avvenimenti di transizione politica, in costante relazione con le altre città regie e con i territori rurali-feudali dell’isola.

