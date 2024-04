Cagliari e la Sardegna abbracciano Efisio 

La Sardegna a Cagliari per abbracciare il suo Efisio. In migliaia, con l’abito della tradizione e l’orgoglio di indossarlo, oggi attraverseranno il capoluogo. Una processione di fede e colori, l’inizio di un pellegrinaggio che porterà a Nora, nel luogo del martirio del guerriero. Sabato sera il rientro nella chiesetta di Stampace per sciogliere il voto per la 368ª volta. Videolina seguirà in diretta tutti gli eventi. Il gruppo editoriale L’Unione Sarda celebra l’evento con un quaderno speciale (in edicola, firmato da Mara Damiani) e con una vetrina speciale a La Rinascente, in via Roma (nella foto in alto).