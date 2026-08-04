Cagliari, è in arrivo Maldini dall’Atalanta  

Fiato sospeso. Dopo i “lavori forzati” in Val Camonica, l’amichevole in Germania con l’Union Berlino e i due giorni di riposo concessi da Pisacane, il Cagliari riprende la preparazione questo pomeriggio ad Asseminello dove inizia già a sentirsi l’adrenalina della nuova stagione. E dove serpeggia il grande dubbio: Sebastiano Esposito si presenterà? In teoria no, considerato il certificato medico di 10 giorni per «stress emotivo e ansia» fatto recapitare all’inizio della settimana dall’attaccante di Castellammare. Se così fosse, scatterebbe un iter piuttosto scivoloso da parte del club che già ha multato il giocatore accusato di aver «lasciato il ritiro di Ponte di Legno senza autorizzazione» (al contrario, l’agente sostiene che era stato concordato con il direttore sportivo Accardi) col massimo della pena prevista dalle norme, vale a dire il 20% dello stipendio mensile lordo. Allo stesso tempo, è iniziata la trattativa con l’Atalanta per un eventuale suo trasferimento a Bergamo. Trattativa avviata ma tutt’altro che scontata. E proprio con la Dea è in chiusura l’affare Maldini: prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. In dirittura di arrivo anche l’operazione per lo spagnolo Carlos con il Nizza.

Operazione a sé

Un doppio colpo, dunque, in attacco, reparto che ha subito uno scossone importante dopo gli addii di Pavoletti, Belotti, Kiliçsoy e, prima o poi, Esposito. Superato anche l’ultimo ostacolo nella trattativa con Daniel Maldini che si trascina da tempo, addirittura prima che la squadra iniziasse la preparazione. Il Cagliari non vuole sentirsi obbligato a riscattare il 24enne fantasista milanese a fine stagione, se poi dovesse segnare almeno 10 gol, sarà ben lieto di aggiungere gli 8 milioni fissati come clausola al milione speso subito per il prestito. Un’operazione quindi slegata dalla vicenda Esposito che ha bisogno di più tempo, tra l’altro, per trovare una quadra. Certo, se dovesse davvero andare in porto, il destino sarebbe davvero bizzarro per il giocatore scuola Inter che a Bergamo raggiungerebbe il compagno al quale era più legato nel Cagliari e suo compagno, tra l’altro, di scuderia (anche Gaetano, infatti, è assistito da Mario Giuffredi).

Aspettando Kevin

Anche per l’attaccante spagnolo Kevin Carlos siamo ai dettagli, ormai. In questo caso, si va verso un prestito gratuito con un diritto di riscatto fissato a 4 milioni. L’occasione per il passaggio di consegne ufficiale potrebbe essere sabato il “Trofeo Gigi Riva” visto che il Cagliari sfiderà proprio il Nizza, proprietario del suo cartellino.

Floriani nel mirino

C’è particolare fermento anche sulle fasce. Presumibilmente, il Cagliari acquisterà un esterno sia a destra (per rimpiazzare Palestra) che a sinistra (per dare a Idrissi il giusto tempo per recuperare dalla rottura del crociato). Nel primo caso, c’è stato un sondaggio con la Lazio per Romano Floriani Mussolini, rientrato a Roma dopo il prestito alla Cremonese. Giuseppe Aurelio dello Spezia, invece, la freccia individuata per la corsia mancina. In questo caso, le due società sono già andate oltre mentre il diretto interessato smania dalla voglia di trasferirsi nell’Isola.

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