Cagliari, è in arrivo la scossa di Nicola 

La doppia scossa. La sconfitta con l’Udinese non è piaciuta a tanti tra lo staff tecnico e quello dirigenziale e tra gli stessi giocatori, soprattutto per il modo in cui è maturata. La salvezza non è in discussione, al Cagliari potrebbero addirittura bastare gli attuali 33 punti per conservare la categoria (considerato anche l’immobilismo della concorrenza). Meglio prendersi subito il sicuro, però, e non tirarla troppo per le lunghe. In gioco, poi, c’è l’onore, oltre al desiderio di chiudere il più in alto possibile in classifica. Il nono ko in casa (il diciottesimo in generale) ha un peso passionale, tra l’altro. Al di là dei valori friulani, squadra fisica e difficile da affrontare, come ha tenuto a precisare più volte Davide Nicola nel post gara, ma che aveva pur perso cinque delle precedenti sei partite. Testa, cuore e, soprattutto, gambe verso l’obiettivo, insomma. Vietati cali di tensione proprio sulla linea del traguardo. Per questo c’è stata una prima scossa con un confronto nello spogliatoio alla ripresa della preparazione, lunedì pomeriggio. La seconda potrebbe darla, sul campo, l’allenatore sabato a Como con almeno tre-quattro cambi, probabilmente quelli che avrebbe dovuto fare già quattro giorni fa alla Domus dopo la serata di Verona, estenuante sia dal punto di vista fisico che emotivo.

Nel calderone

Almeno un cambio per reparto, l’idea al netto degli acciacchi che condizionano la preparazione, e di conseguenza l’autonomia, di Pavoletti, Gaetano e Deiola, tre giocatori chiave che potrebbero fare al caso di Nicola al “Sinigaglia” ma che non sono al top. In difesa, scalpita Obert, finito ai margini dell’undici titolare da Roma in poi. Utilizzato in tutto 28’ nelle ultime cinque partite, potrebbe avere la sua nuova chance a Como, presumibilmente insieme a Zappa e Luperto in un eventuale schieramento a tre. Non è escluso poi il ritorno di Prati nel cuore del campo, con l’esclusione di Marin, lo spostamento di Makoumbou, più interno, e Adopo dall’altra parte. Potrebbe riprendersi il posto al fianco di Piccoli poi Viola, rimasto in panchina dall’inizio alla fine sia a Verona sia contro l’Udinese. Nel caso, Luvumbo potrebbe ripartire dalla fascia sinistra (o subentrare a gara in corso). Tante idee nel calderone, tra queste c’è anche quella di Deiola al timone della difesa o di riprovare con un centrocampo a due senza un regista di riferimento. Una cosa è certa: qualcosa cambierà rispetto al Cagliari anti-Udinese, nell’approccio tecnico-tattico e, soprattutto, in quello agonistico.

Tutta un’altra partita

All’andata finì 1-1, ma non fa testo. Era appena la seconda giornata, sembra passata un’eternità da quella sera alla Domus. È cambiato nel frattempo il Cagliari, ma è cambiato soprattutto il Como che, oltre a mettere a reddito la qualità dei suoi campioni, ha dato un’ulteriore spallata tecnica a gennaio con acquisti di altissimo profilo. E dopo aver blindato la salvezza con cinque vittorie consecutive (è già record nella storia del club lariano in Serie A, con la porta, tra l’altro, rimasta inviolata per 445’), cerca ora la sesta contro i rossoblù per allungare la striscia e conservare il decimo posto. Troverà pane per i suoi denti?

