«Cagliari, è il tuo torneo» 

«Comincia una storia che spero duri nel tempo. E credo che il pubblico farà a spinte per esserci. La storia del Tc Cagliari è fatta di Coppa Davis e Fed Cup, ma le nuove formule di queste manifestazioni non ti consentono più di avere delle date perché oggi i gironi si giocano in un’unica città, già stabilita. Il torneo sarà stabile, il più importante in Italia nel maschile dopo Roma».

«Uno status nuovo da 175 punti per il vincitore, assegnato alla Federazione che ha scelto come sedi Cagliari e Torino. Un Super Challenger, senza concorrenza di tornei maggiori in quella settimana, ottenuto a costo zero anziché doverne “acquistare” uno con circa 7 milioni di dollari. Da Madrid il circuito si sposterà a Cagliari, prima degli Internazionali. E con la possibilità di crescere e di acquisire negli anni il “marchio” 250. Il torneo avrà 200 mila euro di montepremi e si disputerà dal primo al 7 maggio, con diversi grandi giocatori che verranno a Monte Urpinu, visto che possono iscriversi tutti quelli che non arrivano negli ottavi a Madrid. Un evento che vedremo grazie al contributo decisivo dell’assessorato regionale al Turismo, guidato da Gianni Chessa».

Cagliari avrà dal maggio 2023 stabilmente un torneo internazionale di tennis, il più importante della storia dello sport sardo. Fra i Masters 1000 di Madrid e Roma. «Creeremo una storia, facendo crescere il torneo nel tempo». Il bilancio di un 2022 comunque indimenticabile, per il tennis italiano, si apre con la notizia che gli appassionati sardi speravano di leggere: un torneo, questa volta con il pubblico, al Tennis Club Cagliari e collocato in un passaggio fondamentale per il calendario e per i giocatori. Angelo Binaghi fa subito i conti: «Era la migliore occasione sulla piazza internazionale e l’abbiamo presa al volo. Madrid e Roma, con Shangai, avranno una settimana in più e l’allargamento di questi due tornei ne cancella sei da 250. Durante la seconda settimana di Madrid, prima dell’inizio di Roma, con un’ottantina di tennisti che non potranno fermarsi dopo essere usciti ai primi turni, ci sarà Cagliari».

Che torneo sarà?

«Uno status nuovo da 175 punti per il vincitore, assegnato alla Federazione che ha scelto come sedi Cagliari e Torino. Un Super Challenger, senza concorrenza di tornei maggiori in quella settimana, ottenuto a costo zero anziché doverne “acquistare” uno con circa 7 milioni di dollari. Da Madrid il circuito si sposterà a Cagliari, prima degli Internazionali. E con la possibilità di crescere e di acquisire negli anni il “marchio” 250. Il torneo avrà 200 mila euro di montepremi e si disputerà dal primo al 7 maggio, con diversi grandi giocatori che verranno a Monte Urpinu, visto che possono iscriversi tutti quelli che non arrivano negli ottavi a Madrid. Un evento che vedremo grazie al contributo decisivo dell’assessorato regionale al Turismo, guidato da Gianni Chessa».

Con le tribune affollate, finalmente.

L’anno sta finendo: quali sono le immagini del 2022 da ricordare?

«Siamo partiti da Alghero, con la Fed Cup. Poi Roma, un’edizione record degli Internazionali, dove abbiamo battuto ogni primato di pubblico. Venti giorni dopo, la prima volta del Grand Slam di padel, un altro grande successo. Quindi il girone di Coppa Davis a Bologna, due tornei 250 a Firenze e Napoli, le Next Gen Finals a Milano con i nostri giovani azzurri e le Atp Finals a Torino. Se me l’avessero detto solo un paio di anni fa…».

I giocatori?

«Più di quello che hanno ottenuto, credo fosse impossibile. Gli infortuni hanno segnato la stagione, purtroppo. Prendiamo Berrettini: agli Australian Open si ferma in semifinale, poi stop di due mesi. Riprende a Indian Wells, si frattura la mano, salta Montecarlo, Madrid, Roma e Parigi, torna e vince Stoccarda e Queens, ma a Wimbledon – da favorito – prende il Covid. Riparte dai tornei estivi negli Usa, arriva a Napoli, si infortuna al piede e salta i tornei necessari per qualificarsi alle Finals e la Coppa Davis. Se parliamo di Sinner, Musetti e anche Bolelli, lo scenario non cambia. Ma sono arrivati molti successi, con due semifinali Slam e sette tornei Atp e Wta vinti. Solo terzi in Coppa Davis, purtroppo, sarebbe stato meglio trovare in semifinale l’Australia e non il Canada. Per il 2023 auguro tanta salute a tutti».

L’Italia è spesso protagonista, in campo. Sempre di più, dicono le classifiche. Di chi sono i meriti?

«Merito del sistema. Mi rifaccio alle parole del presidente del Napoli De Laurentiis di ieri: per rimettere a posto il sistema calcio, dice, basterebbero cinque minuti, ma chi dovrebbe decidere non si muove perché non sarebbe rieletto. Questo a noi non è mai successo, quando ho preso in mano la Federazione tennis ero giovane e senza la minima paura di rovesciare il sistema, iniziando un’avventura che si basasse su due concetti, efficienza e merito. Scelte mai politiche, anche scomode ( vedi Panatta ), operando scelte e iniziative per dare al sistema efficienza e qualità, compreso un nuovo canale televisivo, Super Tennis. Nessuna logica politica, solo compattezza».

Il tennis cresce, il padel oggi è un rullo compressore: ma è ancora governabile tutto questo, con i vostri mezzi? Quasi tutti oggi hanno una racchetta in mano.

«Sì, è così, Stiamo crescendo troppo, siamo in piena crisi di crescita, ci vorrebbero cinquanta ore al giorno per poter seguire tutto al meglio. Lo sport italiano non favorisce chi cresce, il nostro fatturato è passato da 38 milioni del 2012 a 170 milioni del 2022 e lavoriamo negli stessi uffici che ci assegnarono dieci anni fa. Dobbiamo arrangiarci».

Next Gen, Atp Finals, la Coppa Davis, gli Internazionali di Roma sempre più “Slam”. Dove volete arrivare?

«Abbiamo superato tutti gli altri sport in questi anni, fra tesserati e bilanci. Ci siamo avvicinati al calcio. Non si può morire secondi, però. Fra tennis e padel, nei prossimi cinque anni, potremmo essere lo sport più praticato. E poi... dove è scritto che gli Slam devono restare quattro? Quello che siamo riusciti a fare in questi anni con gli Internazionali è forse molto più difficile, dell’ultimo, decisivo passo...».

