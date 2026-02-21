Cagliari, è il punto della ripartenza 

Cagliari 0

Lazio 0

Cagliari (4-3-3) : Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli (42’ pt Idrissi), Sulemana; Palestra, Kılıçsoy (43’ st Zappa), Esposito (28’ st Trepy). In panchina Sherri, Ciocci, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Liteta, Pavoletti, Mendy. Allenatore Pisacane.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marušić, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (27’ st Nuno Tavares); Belahyane, Rovella (15’ st Cataldi), Taylor; Isaksen (15’ st Cancellieri), Maldini (27’ st Ratkov), Zaccagni (39’ st Noslin). In panchina Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Noslin, Dia, Hysaj, Przyborek. Allenatore Sarri.

Arbitro : Rapuano di Rimini .

Note : espulso Mina al 40’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Pellegrini, Zé Pedro, Provstgaard. Angoli 3-6. Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori 15.262 per un incasso di 324.119 euro.

Il punto esatto della ripartenza. Dopo le sconfitte con Roma e Lecce, il Cagliari pareggia alla Domus (0-0) contro la Lazio, spazza via i fantasmi sul nascere, si rimette in marcia e fa così un altro passo verso la salvezza, sempre più vicina, ormai, con dodici partite ancora da giocare, tra l’altro. Cuore, testa e coraggio. Eccola, dunque, la prova d’orgoglio (e di forza) che chiedeva alla vigilia Pisacane alla sua squadra. Una prova corale, solida e spavalda allo stesso tempo, che ha permesso di sopperire ai tanti forfait (ai quali si è aggiunto in corsa quello di Mazzitelli) e di colmare il gap tecnico con l’avversario in una serata complicata anche sotto il profilo mentale. Zero reti ma quante emozioni e più di un rimpianto sia per i rossoblù (tra il palo di Zé Pedro e il gol annullato a Palestra per fuorigioco) sia per i biancocelesti (in undici contro dieci dall’85’ per l’espulsione di Mina) che, con questo risultato, abbandonano probabilmente ogni speranza europea.

Le scelte

Ancora out Gaetano e Deiola, è Mazzitelli il regista di riferimento. Ritrovano la maglia da titolare anche Kiliçsoy nel cuore dell’attacco e Dossena al fianco di Mina. A sua volta Zé Pedro vince il ballottaggio con Zappa a destra. Gli undici rossoblù al via sono pertanto il portiere Caprile, Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert, Adopo, Mazzitelli, Sulemana, Palestra, Kiliçsoy ed Esposito, schierati attraverso il 4-3-3, che, però, diventa quasi subito 4-4-2 con la coppia Mazzitelli-Adopo al centro e Sulemana a sinistra. È 4-3-3 sino al termine, invece, per la Lazio che rompe il ghiaccio con Provedel, Marušić, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini, Belahyane, Rovella, Taylor, Isaksen, Maldini e Zaccagni appunto.

Sul palo

Cagliari sornione, aspetta la Lazio per provare a colpirla alla prima occasione. Il palo scheggiato da Zé Pedro sul corner battuto da Esposito scalda l’arena. Sempre sugli sviluppi di un corner, la risposta biancoceleste con l’incornata (alta) di Provstgaard. Di testa anche il tentativo di Adopo sul cross di Obert, fuori di poco. La Lazio si esalta nel palleggio ma è sempre il Cagliari ad avvicinarsi più concretamente alla porta. Dopo di un affondo dell’incontenibile Palestra, Adopo lavora un buon pallone per Esposito che calcia al volo cercando l’incrocio (senza, però, trovarlo). Al 42’ è costretto ad alzare bandiera bianca Mazzitelli per un fastidio al polpaccio sinistro, al suo posto Idrissi.

Rosso e brividi

Al rientro dagli spogliatoi non cambia il copione del match. Alto il tentativo di Dossena, debole, centrale e facile preda di Caprile quello di Taylor. La maledizione del regista colpisce anche Rovella, costretto a cedere il testimone a Cataldi. Dentro pure Cancellieri per Isaksen. Ma ad accendere la platea è sempre lui, Palestra, che trova addirittura il gol (si alza, però, la bandierina del guardalinee, è fuorigioco). Nel finale, Pisacane si gioca la carta Trepy. Dopo il diagonale di Idrissi deviato in angolo da Provedel, al 40’ arriva il secondo “giallo” di Mina. E sulla punizione a seguire, a giro, di Cataldi, Caprile si supera. L’espulsione spinge Pisacane a togliere un attaccante (Kiliçsoy) per un difensore (Zappa). Il forcing asfissiante biancoceleste nel finale. Brividi rossoblù, invece, sul tiro di Cataldi a sfiorare l’incrocio. E qui cala il sipario, pari e patta.

