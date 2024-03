Cagliari e il pallone, una grande passione 

Sette club tra Eccellenza e Prima categoria: il calcio dilettantistico a Cagliari si sta ripopolando. Una squadra del capoluogo manca nei campionati nazionali dal 2012-2013, quando il Progetto Sant’Elia (fallito nel 2015) era in Serie D, ma oggi ci sono diverse società con progetti solidi. Nel massimo torneo regionale la Ferrini è da anni una garanzia, in Promozione giocano Atletico Cagliari, Calcio Pirri e Cus Cagliari, in Prima Categoria ci sono La Palma, Uragano Pirri e Vecchio Borgo Sant’Elia.

La capofila

Dal 2015 la Ferrini è in Eccellenza. I primi anni ha lottato fino all’ultimo per salvarsi, dal 2019 naviga nelle zone alte. Ora, nonostante un’infinità di infortunati, la squadra di Sebastiano Pinna sta facendo un gran cammino, non scontato: è terza col Villasimius e lotta per i playoff, già raggiunti nel 2021-2022. «La linea della società parte dal settore giovanile e dal fare il passo mai più lungo della gamba», spiega Pietro Caddeo, responsabile sezione calcio e nella Polisportiva dal 2002: «Ci muoviamo secondo le nostre disponibilità, senza l’imprenditore di turno che mette soldi ma con soci e sezioni». Il presidente è Roberto Maxia, nel club da oltre 40 anni come l’amministratore Chicco Ruggeri e il vicepresidente Ugo Rizzo. Col campo “Polese”, in sintetico da 15 anni, altro segreto del successo: «Abbiamo investito nelle strutture con risorse nostre. Questa stagione abbiamo avuto tanti infortuni e disavventure, altrimenti saremmo più vicini all’Ilva», chiude Caddeo.

Corsa playoff

In Promozione, girone A, tante puntano al terzo posto, ultimo utile per i playoff. Il Cus Cagliari è a 39 punti, a +2 su tre squadre fra cui la matricola Calcio Pirri. Gli universitari, allenati da Claudio Meloni e seconda miglior difesa del torneo, proseguono il percorso di crescita dopo aver vinto la Prima Categoria nel 2022. Il Pirri, fondato nel 2004 e dal 2019 sotto la gestione di Gianluca Pilo, Alessandro Casula e Roberto Mannai, è all’esordio assoluto in Promozione (c’è Paolo Busanca in panchina) e sta ottenendo risultati di spessore: è quarto. «L’obiettivo era salvarci, ora ci giochiamo le nostre carte», afferma il ds Stefano Siddi, da cinque anni al Pirri: «Il sogno è avere la stragrande maggioranza della rosa proveniente dalle nostre giovanili. Abbiamo circa 500 tesserati, quest’anno abbiamo fatto esordire dei 2007 e 2008 fra cui Tommaso Manconi, già convocato in Nazionale. E vorremmo un campo nostro». Il Pirri gioca in via Crespellani, a Mulinu Becciu, affittando tre campi in tutto anche per le giovanili.

Le altre

Nello stesso campionato l’Atletico Cagliari è terzultimo. In Prima Categoria, delle tre cagliaritane la migliore è il Vecchio Borgo Sant'Elia (7°), seguono La Palma (12°) e Uragano Pirri (ultimo). Il La Palma ha il passato più glorioso (nel 1989 fece la C2) e si sta risistemando dopo la retrocessione e i guai col campo (gioca a Elmas). «L’obiettivo è salvarci, poi programmare una stagione con meno affanni», segnala il presidente Gianni Cornacchia: «L’anno scorso ci siamo trovati in difficoltà, ma dopo 60 anni di storia non potevamo morire. Con la vicinanza di ex storici e dirigenti come Ignazio Ledda, Mauro Laconi e Roberto De Muro, e l’aiuto di club come Ferrini e Pirri, ho avuto la spinta per andare avanti. Ora abbiamo una squadra e un gruppo».

