Cagliari, è il momento delle scelte 

In Coppa Italia hanno giocato tutti e tre contemporaneamente: Piccoli, Pavoletti e Luvumbo. «Una scelta logica e coerente con quello che è stato il primo mese di lavoro. Hanno fatto tutti un’ottima preparazione e mi dispiaceva lasciarne fuori uno», ha poi spiegato a fine gara Davide Nicola. Precisando: «È stato un messaggio alla squadra per capire che per poter giocare con più punte bisogna assumere un atteggiamento e un coinvolgimento diversi in fase di non possesso. Infatti abbiamo modificato l’assetto tattico nel momento in cui non riuscivamo a dare la mano che serviva alla squadra». La Roma non è la Carrarese e le esigenze - sia tecniche sia tattiche - cambiano radicalmente per il Cagliari che domani all’esordio in campionato, sempre alla Domus, potrebbe avere uno schieramento meno sbilanciato, con un centrocampo più folto e, di conseguenza, una o due punte di riferimento. Certo lasciare anche solo uno dei tre in panchina non sarebbe semplice neanche stavolta per l’allenatore piemontese. Sarebbe persino più complicato, paradossalmente, dopo le prestazioni, lunedì sera, dell’ex bomber del Lecce (ha segnato il primo gol, propiziato il secondo e dato prova di affidabilità) e del capitano (sul pezzo per quasi un’ora e decisivo pure lui con la cinquantesima perla in rossoblù). Dei tre poi, Zito è l’unico a garantire un certo tipo di lavoro, dà esplosività e imprevedibilità alla manovra. Per quanto stia faticando un po’ di più a carburare rispetto agli altri due.

Subito decisivo

Nicola un’idea se l’è già fatta, chiaramente. Aspetterà in ogni caso la rifinitura di oggi o ancora il richiamo atletico di domani mattina, prima di sciogliere le riserve. Gioca anche sul filo delle sensazioni, il tecnico piemontese, e dei particolari che possono indirizzare la partita (in un senso o nell’altro). La prova di forza di Piccoli in Coppa Italia ha indubbiamente lasciato il segno, al di là della categoria dell’avversario. Oltre a incidere sotto porta, ha sostenuto la squadra nello sviluppo dell’azione e l’ha aiutata in fase difensiva. Il sinistro è caldo come la testa. È andato in rete pure il weekend precedente a Modena, nell’ultimo test pre-campionato. Insomma, la maglia da titolare per il gran debutto con i giallorossi se l’è conquistata sul campo pezzo per pezzo. Alla Roma, tra l’altro, ha segnato il suo secondo gol in Serie A a 19 anni, ai tempi dello Spezia.

In corsa

Nel corso della preparazione, Nicola lo ha spesso provato in coppia con Luvumbo con l’angolano più o meno avanzato. E i due, così diversi tra loro per struttura fisica, caratteristiche tecniche e movenze, sembrano quasi completarsi ed esaltarsi a vicenda. Zito ancora non si è preso la vetrina, è comunque in crescita, sta pian piano trovando una condizione più che accettabile e resta un punto di riferimento per l’allenatore, anche perché è l’unico in grado di sparigliare le carte in qualsiasi momento della gara. Insomma, se il Cagliari dovesse davvero giocare col 3-5-2, sono piuttosto alte le probabilità che siano Piccoli e Luvumbo a rompere il ghiaccio. A discapito, nel caso, di Pavoletti?, oltre che di Lapadula. Il capitano ha dimostrato di essere già sul pezzo contro la Carrarese. A sua volta ha segnato due volte in carriera contro la Roma (di cui una col Cagliari) e sa come gestire serate come questa. Dall’inizio o a gara in corso, comunque ci sarà.

RIPRODUZIONE RISERVATA