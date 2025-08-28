Cagliari, è il momento delle scelte 

È il giorno della rifinitura al “Crai Sport Center” di Assemini per il Cagliari, e di conseguenza delle scelte per l’allenatore in vista della gara di domani sera a Napoli. Pisacane potrebbe confermare per buona parte la formazione che ha rotto il ghiaccio contro la Fiorentina, compreso il modulo 4-3-2-1.

Ancora indisponibile il capitano Pavoletti, che spera a questo punto di sfruttare la sosta per aggregarsi al gruppo. Prossimo al rientro anche il secondo portiere Radunovic. A Napoli ci sarà, invece, l’ultimo arrivato Palestra, che ha scelto il numero 2 di maglia.

Mercato

Ultimi quattro giorni di mercato, intanto, e continua la ricerca da parte del ds Angelozzi di un esterno e di un difensore. In uscita, è stato formalizzata la cessione in prestito di Iliev all‘Audace Cerignola, squadra del Girone C della Serie C.

La curiosità

Secondo una ricerca di Stageup e Ipsos (che ha preso in esame le ultime due stagioni) il Cagliari è l’ottava squadra per numero di tifosi in Serie A. Prima la Juventus, seconda l’Inter, terzo il Milan, quarta la Fiorentina. I rossoblù precedono squadre blasonate come Atalanta, Torino, Bologna e Genoa. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA