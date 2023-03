Cagliari, è il momento della verità 

Dalla Reggina al Palermo senza esclusione di colpi, passando per Sudtirol, Pisa, Frosinone, Parma e Ternana. Sette scontri diretti, uno dietro l’altro, nelle prossime otto giornate, a partire da sabato al “Granillo”, che definiranno la griglia dei playoff, al via il 26 e il 27 maggio con i preliminari. È il momento cruciale del campionato per il Cagliari, oggi quinto in classifica (in attesa del recupero tra il Perugia e la stessa Reggina, rinviata a causa del terremoto) e deciso a puntare almeno alla quarta posizione, se non addirittura la terza. Gli consentirebbero di entrare in scena direttamente nella seconda parte degli spareggi promozione e di evitare così le insidie di una gara in più (e secca). D’ora in poi, dunque, i punti varranno doppio e ogni sfida avrà un peso specifico. Una in particolare, quella contro l’undici bolzanese di Bisoli, il punto di riferimento dei rossoblù insieme al Bari in questo rush finale (dando per scontato che anche il Genoa, dopo il Frosinone, sia irraggiungibile ormai. Che scontato, però, non è).

Il nuovo assetto

Provvidenziale il successo in rimonta sull’Ascoli, rimette il Cagliari nelle condizioni (soprattutto mentali) di poter dare l’assalto al fortino dopo quattro pareggi (che poi sono sei risultati utili di fila considerando la vittoria precedente con il Benevento). Anche sotto il profilo tattico, la squadra di Ranieri sembra aver ritrovato un assetto più coerente e costruttivo attraverso il 4-3-1-2, con Mancosu tra le linee, una punta di peso al fianco di Lapadula e la difesa ormai stabilizzata sulla linea a quattro. Assetto che passa ora all’esame trasferta dove i rossoblù hanno vinto solo una volta dall’inizio del campionato (il 10 settembre a Benevento) e continuano ad avere il peggior rendimento del torneo dopo quello del Cosenza. Dei sette scontri diretti in arrivo, tre si giocheranno lontano dall’Isola, tutti abbastanza importanti, il primo contro Reggina appunto, poi quelli con Pisa e Parma. Attesi alla Domus, invece, oltre al Sudtirol, il Frosinone, la Ternana e il Palermo. Il Cagliari non ha battuto nessuna di queste sette squadre nel girone d’andata, con Liverani in panchina. Quale occasione migliore per a farlo.

Trittico decisivo

Un passo alla volta, la partita che porta ai playoff potrebbe chiudersi all’ultima curva. Già le prossime tre sfide potrebbero, tuttavia, indirizzare il percorso rossoblù verso l’alto e sembrano quasi un assist del calendario. La Reggina, infatti, è in piena crisi, ha perso sei delle ultime sette gare e gran parte del vantaggio in classifica. L’ambiente è in ebollizione, la società preoccupata e quella di sabato (fischio d’inizio alle 16.15) potrebbe essere l’ultima chiamata per l’allenatore Pippo Inzaghi. Il Sudtirol, bontà sua, è imbattuto, invece, da undici turni, ma il 1° aprile dovrà passare per la Domus dove il Cagliari ultimamente sembra insuperabile e trasforma in oro persino le difficoltà. A chiudere il primo ciclo di scontri diretti, un’altra trasferta, contro il Pisa di D’Angelo, che dopo aver fatto il filotto della svolta, ha abbassato la guardia, alterna risultati eccezionali a sconfitte clamorose e ha ora gli stessi 42 punti dei rossoblù. Ci siamo, insomma. Dopo una fase di assestamento, il Cagliari può giocarsi le sue carte. Ora più che mai, conta vincere. E non smettere di farlo.