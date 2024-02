Cagliari, è il momento della verità 

Domenica l’atteso faccia a faccia con l’Empoli al “Castellani”, sei giorni dopo quello alla Domus con la Salernitana. A seguire, la rivincita col Verona, stavolta in casa e già decisiva, probabilmente, a otto giornate dalla fine del campionato. Nel mezzo la trasferta di Monza. La salvezza in quattro partite, dunque, per il Cagliari rigenerato dal doppio pari con Udinese e, soprattutto, Napoli. La squadra di Ranieri ha ritrovato punti, rabbia e autostima dopo cinque sconfitte di fila, ma ora deve dimostrare di avere più testa, qualità e cinismo rispetto alla concorrenza e imporsi negli scontri diretti nei quali, sinora, ha balbettato, in particolar modo lontano dall’Isola dove ha racimolato quattro miseri punticini in tredici gare (solo il Frosinone ha fatto peggio in Serie A).

L’entusiamo

Potenza di un 1-1 al 96’ contro il Napoli. Consente, intanto, di riagganciare il Verona e - temporaneamente - il Sassuolo, che recupererà domani la gara con gli stessi partenopei rinviata per la Supercoppa Italiana. Anche se poi - paradossalmente - la classifica è un dettaglio in questo momento. Conta più la consapevolezza nei propri mezzi e la determinazione nel voler inseguire l’obiettivo. Conta l’entusiasmo che, contagioso, si tagliava a fette l’altro ieri prima e dopo il gol di Luvumbo. Perché sulle ali dell’entusiasmo questa squadra ha dimostrato, nell’ultimo anno, di poter andare oltre i propri limiti e superare così ostacoli insormontabili.

Una prova di forza

Il Napoli è un lontano parente della squadra che ha ammazzato lo scorso campionato e, nonostante questo, tra l’altro, stava per aggiudicarsi il match e si è divorato il raddoppio con Politano e l’ex Simeone poco prima del pareggio. Tutto questo, però, non ridimensiona affatto il risultato finale e valorizza ulteriormente, semmai, la prova di forza dei rossoblù, superiori a loro volta sotto il profilo agonistico, bravi quindi a sporcare la partita e tenerla in vita sino all’ultimo respiro. Un pari da cavalcare, dunque, per tirare fuori il meglio nel momento clou del torneo.

Il valore aggiunto

L’infortunio di Pavoletti rovina la festa. Consola in parte il recupero di Oristanio, a Empoli potrebbe tornare anche Shomurodov mentre Lapadula sta pian piano ritrovando il top della condizione e Luvumbo sembra essere di nuovo quello di inizio stagione. E c’è chiaramente Gaetano, che col Napoli ha pagato oltre il dovuto, forse, l’impatto emotivo, ma ha già dimostrato quanto vale e quanto può risultare utile alla causa. Una miscela esplosiva, insomma, che permette a Ranieri di dare più imprevedibilità all’offensiva, ma anche di variarla, se necessario, nel corso della stessa partita. Nessuna delle squadre in lotta per la salvezza può contare su un attacco così forte e variegato. Un valore aggiunto che alimenta le speranza e le chance del Cagliari che, nelle ultime due gare, ha dimostrato di avere anche un equilibrio difensivo, al netto di certi errori individuali e dei pericoli corsi. E da questo punto di vista, l’arrivo di Mina si è rivelato provvidenziale.

Primo spartiacque

La prossima partita con l’Empoli, dunque, è il primo vero spartiacque in un mese di fuoco. Quasi uno spareggio nel quale i punti - manco a dirlo - valgono doppio e l’obiettivo primario è soprattutto quello di non perdere per poi provare ad affondare il colpo il sabato successivo in casa contro la Salernitana, sempre più giù e in balìa del destino. E chissà se quel giorno ci sarà ancora Liverani sulla panchina granata. Dettagli. «D’ora in poi l’avversario non conta», aveva sottolineato alla vigilia di Cagliari-Napoli Ranieri, «e ogni partita può dare punti importanti». La prossima in particolare vale una fetta di salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA