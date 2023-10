Cagliari, è il momento della raccolta 

Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai. Nonostante la quarta sconfitta in sei giornate e l’ultimo posto in classifica, la partita di mercoledì con il Milan ha ridato consapevolezza al Cagliari che ha la possibilità di rimetterla subito in pratica, stasera a Firenze, in una sfida con lo stesso coefficiente tecnico di difficoltà di cinque giorni fa ma - probabilmente - più alla portata dal punto di vista strategico. E mentale.

Il discorso del Re

Lo sfogo/appello di Ranieri dell’altro ieri in conferenza stampa ha indubbiamente scosso l’ambiente, lo ha riportato sulla terra, ricompattato, responsabilizzato. Ma la reazione più importante, il tecnico di Testaccio, se l’aspetta oggi in campo dai suoi giocatori, contro una Fiorentina partita subito spumeggiante ma spesso contraddittoria, sin troppo eccentrica alle volte, e ancora alla ricerca di un equilibrio tra una fase e l’altra. Quello di cui - probabilmente - hanno bisogno i rossoblù in questo momento per provare a forzare il blocco e poter dar sfogo alle proprie potenzialità e idee, compatibilmente con le disponibilità tra infortunati di lunga data e acciaccati.

Zito in panchina?

È la terza gara in nove giorni, un minimo di turnover sarà inevitabile, da una parte e dall’altra. E tra i rossoblù che potrebbero rifiatare, almeno inizialmente, c’è anche Luvumbo, proprio lui, il grande trascinatore, l’unico a prendersi la scena in questo avvio di campionato più complicato (e sofferto) del previsto. «È molto affaticato, ha fatto tanti di quei chilometri. Devo valutare bene perché non voglio rischiare di dargli un ulteriore carico», ha messo le mani avanti lo stesso Ranieri sabato evidenziando - non a caso? - la crescita di Shomurodov e il buono stato di salute di Pavoletti. Potrebbero essere proprio loro due - chi prima, chi dopo - ad alternarsi a Petagna (spremuto come un limone nell’ultima alla Domus e non ancora al top della condizione) per guidare l’assalto alla porta viola con un apparato alle spalle in grado di sostenerli e provare - allo stesso tempo - a mettere sotto scacco i gigliati che sguazzano negli spazi ampi e, come il Milan, vivono di verticalizzazioni.

C’è ancora Radunovic

Così, i rossoblù potrebbero ripartire dal secondo tempo col Diavolo (che tanto è piaciuto a Ranieri) e schierarsi con un 4-3-3 (o 4-5-1 in fase di non possesso) più quadrato sia nella pressione dell’avversario sia nella difesa della porta, dove ci sarà ancora una volta Radunovic. Ranieri ha deciso, infatti, di concedergli un’ulteriore chance nella speranza che la risposta del serbo all’ennesimo errore sia al pari di quella post Bologna contro l’Udinese. Gli undici al via alle 20.45 al “Franchi” (Di Bello il direttore di gara, Maggioni al Var) potrebbero essere pertanto Radunovic, Di Pardo, Dossena, Wieteska, Augello, Makoumbou, Prati, Sulemana, Nandez, Pavoletti e Oristanio. Ancora indisponibili Mancosu e Jankto, oltre a Lapadula e Rog. Recuperato ma non convocato Pereiro.

Crocevia viola

A sua volta, la formazione di Italiano potrebbe rompere il ghiaccio con Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi, Arthur, Mandragora, Gonzalez, Bonaventura, Brekalo e Beltran, presumibilmente schierati attraverso il modulo 4-2-3-1. Dovrebbe partire dalla panchina l’ex rossoblù Sottil. La Fiorentina è reduce dall’1-1 di Frosinone, questa prima parte di stagione è stata un mix di soddisfazioni e rimpianti e nelle due uniche partite giocate in casa, sinora, ha alternato un deludente pareggio con il Lecce a una vittoria prestigiosa sull’Atalanta. Anche per questo c’è grande aspettativa per questa sfida con il Cagliari tra i tifosi e la stessa dirigenza gigliata, come se rappresentasse una svolta. E se i punti iniziano a pesare per la Fiorentina, figurarsi per il Cagliari che stasera a Firenze cerca la prima vittoria e la scintilla per accendere il suo campionato.

