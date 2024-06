Cagliari, è il giorno di Davide Nicola 

L’estenuante attesa è finita, il Re avrà il suo erede. Il Cagliari annuncerà ufficialmente oggi, a una settimana esatta dall’inizio del ritiro, il successore di Claudio Ranieri. A Davide Nicola, Mister Salvezze Eccezionali, l’arduo compito di ripartire in una sorta di anno zero rossoblù, sia dal punto di vista tecnico che emozionale. L’eredità è pesantissima per l’ex allenatore dell’Empoli che, oltre a ridare entusiasmo e certezze a un ambiente ancora scosso per l’addio del suo condottiero romano, dovrà gettare le basi per un ciclo nuovo, duraturo possibilmente, con una squadra giovane e profondamente rinnovata rispetto a un mese e mezzo fa, con gli addii di Shomurodov, Oristanio e Petagna (non riscattati), Nandez, Viola, Mancosu e Aresti (contratti scaduti e non prolungati), Gaetano (fine prestito) e Dossena (ceduto al Como) più quelli probabili di Lapadula, Hatzidiakos e Radunovic. Alcuni dei sostituti potrebbero arrivare entro il raduno, fissato per lunedì ad Asseminello. E se non è una rivoluzione questa, poco ci manca.

Il nuovo ciclo

Agognato via libera dell’Empoli (a cui Nicola era legato per un altro anno) a prescindere dal trasferimento in Sardegna di Luperto che si sarebbe preso qualche giorno di tempo per riflettere e capire che cosa ruota attorno a lui, oltre al Cagliari. Il nuovo allenatore firmerà un contratto per due stagioni con opzione per un’eventuale terza e un ingaggio che si aggira attorno al milione. Un bel mattoncino, insomma, e una sfida importante da una parte e dall’altra. Per la società che dovrà convivere, almeno all’inizio, con un recente passato ingombrante. Soprattutto per Nicola, capace di imprese clamorose subentrando in corsa in situazioni per lo più disperate (le salvezze con Crotone, Genoa e Salernitana fanno ancora rumore, l’ultima proprio con l’Empoli) e pronto a dimostrare di poter costruire un progetto dalle fondamenta e portarlo a termine sino alla fine (solo una volta gli è riuscito in carriera, col Crotone nell’annata 2016-17). Indubbiamente, il Cagliari, che contro di lui ha pagato dazio nel 2022 con la retrocessione, avrà un rivale scomodo in meno. E il profilo ideale una volta capito che arrivare a Paolo Vanoli (primo vero obiettivo per il post Ranieri) era diventato impossibile (si era promesso al Torino già in tempi non sospetti). A quel punto, infatti, Nicola è diventato un’ossessione per il presidente Giulini e il ds Bonato.

Nel cuore del calcio

Passionale, come il suo predecessore ha la capacità di entrare nel cuore dei giocatori che per lui si butterebbero sul fuoco. Ha un modulo di riferimento, certo, è il 3-5-2. Non disdegna nemmeno il 3-4-2-1. Anche nell’ultima esperienza in Toscana, chiusa con il 4-4-2, ha dimostrato tuttavia di non essere tatticamente rigido e di sapersi adattare alle caratteristiche della rosa o alle esigenze della partita. Solitamente, ha uno zoccolo duro di riferimento attorno al quale ruota il resto della squadra. Al suo fianco un volto conosciuto nell’Isola, quello di Simone Barone, che ha indossato la maglia del Cagliari nella stagione 2009-10. Sarà l’allenatore in seconda e, almeno inizialmente, gli indicherà le vie della città. Anche se la maggior parte del tempo, Nicola è abituato a trascorrerlo nel centro sportivo in cui lavora, quindi il “Crai Sport Center”, dove potrebbe alloggiare una volta finito il ritiro in attesa di trovare casa. Intanto, già da due settimane, informalmente, sta cercando insieme a Bonato i giocatori ideali per portare avanti le idee che ha in mente per il Cagliari. Da oggi potrà farlo ufficialmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA